大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络

突发
更新时间：19:33 2025-11-26 HKT
发布时间：19:06 2025-11-26 HKT

大埔宏福苑今日（26日）下午发生五级火警，一名消防员在救火期间殉职。消防处处长杨恩健到医院了解情况，他指火警中一名消防员殉职，另有一名消防员热衰竭送院。

他指殉职消防员姓何，37岁，入职9年，驻守沙田消防局。今日何负责细抢救车，前往大埔宏福苑进行灭火救援，当时他下午3时01分到场，并在地下位置灭火，至3时30分失去联络，半小时后在宏昌阁对开空地被寻获，当时他面部有烧伤，陷入昏迷，救护员替他进行急救，又进行心肺复苏法，惟送院抢救后终不治。

杨恩健指殉职的消防员一直克尽厥职，表现英勇。对于痛失这位尽忠职守的同事，感到非常难过和惋惜，部门上下均感十分痛心，已代表部门所有同事向他的家属致以最深切慰问。消防处福利组及心理服务组正与何的家人保持紧密联系，并会提供一切协助，帮助他们度过这悲痛及艰难的时刻。

