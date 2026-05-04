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金管局不排除后续再发稳定币牌照 强调「有限度，慢慢来」

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更新时间：11:46 2026-05-04 HKT
发布时间：11:46 2026-05-04 HKT

金管局早前批出稳定币发行人牌照，金管局总裁余伟文指出，早前向两间机构发放相关牌照，分别计划于今年年中及年底推出产品，后续的牌照发放将结合首批产品的落地实施情况，观察实际运行风险，并参考国际监管优化本地监管流程。他指，不排除后续发牌的可能性，但将「有限度，慢慢来」，坚持「稳慎起步」原则。

今季投资前景「好难预测」

外汇基金方面，余伟文表示，3月非常具有挑战，中东冲突爆发后全球股市「同过山车般上上落落」，指今季投资前景「好难预测」。

他指出，外汇基金将持续坚守高机动性、防御性及多元化配置策略，保持较过往更高的流动性，以应对市场波动风险。他又指，内地经济内在动力强劲，消费与投资稳步增长，为相关资产表现提供支撑。

相关文章：外汇基金首季投资收入345亿 按年跌56% 余伟文料今年不会减息

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