空袭委内瑞拉｜600亿美元加密币「影子储备」成悬案 或成比特币利好因素

随着美国突袭委内瑞拉及活捉总统马杜罗，据传委内瑞拉通过「黄金互换」和要求石油出口以泰达币（USDT）结算等方式，以规避制裁而建立的600亿美元（约4,680亿港元）加密货币「影子储备」，究竟目前私钥控制权谁属，成为市场最关注的问题之一。有分析认为，这笔储备可能转变为美国财政部的「冻结主权资产」，从而导致市场出现长期供应锁定，对比特币价格构成潜在利好因素。比特币最新重回9.2万美元水平，暂报92,536美元，本月暂反弹约5%。

若早年置换比特币 升幅料惊人

综合媒体报道，委内瑞拉于2018年出口了73.2吨黄金，价值约27亿美元，如果一部份资金在比特币价格处于3,000至1万美元低位时完成转换，并持有至2021年6.9万美元高位，其增值幅度将极为惊人。若上述估算属实，该笔资产规模将足以匹敌MicroStrategy的持仓，甚至超过萨尔瓦多的国家储备。

曾要求用USDT结算石油货物

此外，美国评论网站Zerohedge指出，委内瑞拉在制裁影响下，国家石油公司（PDVSA）要求中间商使用USDT结算石油货物。到了2025年12月，该国约80%石油收入据称是以USDT形式收取，尽管Tether公司已冻结了部分关联钱包，但这可能只是冰山一角。

报道提到，为了实现资产的隐匿转移，相关人士搭建了一条跨越土耳其、阿联酋等地的复杂通道，通常始于委内瑞拉的黄金开采与出口，再将黄金运往土耳其和阿联酋进行精炼和出售，但所得收益并非直接汇回，而是透过场外交易（OTC）经纪商转换为加密货币，随后经过「混币器」处理以模糊来源，最终存入冷钱包。

在这个金融架构中，有传曾于2024年1月被马杜罗任命为委内瑞拉国际投资中心负责人Alex Saab，被视为核心人物。不过，目前悬念在于控制这些冷钱包私钥的可能并非某一个人，而是存在由瑞士律师设计的多重签名机制，将金钥分散在不同司法管辖区的多名受信任人员手中，以确保资产安全。随着政权变动，有关加密资产究竟会永久封存，还是会被美方透过法律与情报手段追回，目前尚不可知。

