NBA季后赛｜76人「抢七」破魔咒 44年来首挫塞尔特人进东岸次圈

76人在东岸季后赛首轮「抢七」大战中，靠双星安比（Joel Embiid）和麦斯尔（Tyrese Maxey）狂轰64分，主场以109:100力克宿敌塞尔特人，在总场数一度落后1:3的劣势下，以4:3惊天大逆转塞军，打破季后赛不胜塞军的魔咒，奇迹般杀入东岸次圈。

打破44年宿命 终结18连败纪录

这场胜利，对76人来说意义非凡。他们不但打破了球会44年来，从未在季后赛系列赛中，击败塞尔特人的宿命（此前已连续6次被淘汰），更成为了NBA历史上第14支，能在七场四胜制系列赛中，从1:3的绝境下反败为胜的球队。

在此之前，76人在季后赛中，当总场数落后1:3时，战绩为0胜18负，从未成功翻盘。而塞尔特人则在总场数领先3:1时，取得了32胜0负的完美战绩。如今，这两项纪录，均被76人亲手终结。

双子星创历史 达顿缺阵成关键

76人今仗能成功破咒，双子星安比及麦斯尔居功至伟。安比全场攻入34分、抢下12个篮板并送出6次助攻；而麦斯亦有30分、11个篮板及7次助攻的全面数据进账。他们成为了NBA历史上第一对能在「抢七」大战中，各自取得至少「30+10+5」数据的队友。

麦斯尔赛后表示：「我们三年前有机会击败他们，但没有做到。今次我们来了，并且做到了。」

塞尔特人方面，其当家球星泰顿（Jayson Tatum）赛前因左膝僵硬，而临时缺阵，成为了今仗胜负的关键。在缺少了主将的情况下，塞军虽然在第四节曾一度将比分追至仅差一分，但在关键时刻，他们却连续9次起手不中，最终被麦斯尔于最后两分钟内连取8分，为76人锁定胜局。

成功晋级的76人，将会在东岸次圈，硬撼由宾臣（Jalen Brunson）带领的纽约人，首场比赛将会在周一移师纽约举行。