NBA│SGA启动巨星模式领雷霆叫胡 木狼靠奇兵赢金块晋级在望

NBA西岸季后赛周六上演两种截然不同的赢波风格！雷霆在头牌基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）启动巨星模式，以超高命中率轰入42分下，作客121:109击败太阳，总场数领先3:0叫胡；另一边厢，木狼则在主力伤退的绝境下，有奇兵杜辛姆（Ayo Dosunmu）横空降世收录生涯新高的43分，主场以112:96反胜金块，场数领先3:1，两队双双距离晋级仅一步之遥。

SGA轰入42分下，作客121:109击败太阳。路透社

木狼杜辛姆收录生涯新高的43分，主场以112:96反胜金块。美联社

SGA启动巨星模式

雷霆与太阳的系列赛来到第3回合，成为SGA的个人表演舞台。这位常规赛MVP大热人选全场进入无人之境，以18投15中的无解命中率，轰下个人季后赛生涯最高的42分。无论是高难度切入、精准的中距离跳投，还是稳定的罚球（12投11中），SGA都让太阳的防守形同虚设，以巨星模式主宰了比赛。最终雷霆以22分之差大胜太阳，系列赛取得3:0的绝对领先优势。在NBA历史上，从未有球队能在此劣势下翻盘，雷霆距离横扫晋级仅差一场。

SGA轰入42分下，作客121:109击败太阳。路透社

奇兵挺身而出 杜辛姆一战成名

木狼杜辛姆收录生涯新高的43分，主场以112:96反胜金块。美联社

另一场对决则上演英雄不怕出身低的剧本。木狼面对金块，上半场先后有迪云逊（Donte DiVincenzo）和安东尼爱华士（Anthony Edwards）伤出，实力大打折扣。在这危急关头，此前名不见经传的奇兵杜辛姆就挺身而出，打出生涯代表作。他全场17投13中，三分线外更是5投全中，以100%命中率攻下43分，不但刷新个人生涯纪录，更以一己之力填补主力伤退的火力缺口。在他带领下，木狼下半场上演绝地反击，最终以112:96气走金块。球队在伤兵满营下仍将总比数领先至3:1，与雷霆一样晋级在望。