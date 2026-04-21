NBA季后赛｜麦高伦顶替杨格成「纽约公敌」 轰32分助鹰队107:106逆转挫纽约人

NBA周一季后赛首轮继续如火如荼进行，鹰队第二场作客对纽约人上演逆转戏码，客军打完第3节落后12分下；凭借麦高伦(CJ McCollum)狂轰32分下逆转，最终以107:106击败纽约人，将局数扳平成1:1。

纽约人决胜节进攻哑火酿成大祸

鹰队今战上半场表现未如理想，到第三节更曾一度落后16分，但决胜节成为比赛转捩点，在决胜节开始时鹰队还以79:91落后12分，但纽约人在还以100:92领先时进攻失灵，鹰队把握机会反击，并由麦高伦在时间尚余2分多钟攻入反超一球以101:100领先，之后更在谢伦庄逊(Jalen Johnson)命中关键球后以107:103领先，但鹰队后段仍然险象环生，麦高伦在时间还剩5.6秒时站上罚球线，但两罚全失，令纽约人有一线生机，但碧捷斯(Mikal Bridges)压哨球未能命中，最终鹰队以107:106险胜纽约人，下场将会轮到鹰队主场出击。

麦高伦在今个一月转会期关闭前在杨格(Trae Young)的交易中来到阿特兰大，今场他亦顶替杨格「纽约公敌」的工作，轰入32分外加6助攻2抄截，另外古明加(Jonathan Kuminga)和谢伦庄逊亦分别攻入19分和17分8篮板。而纽约人则有谢伦般臣(Jalen Brunson)攻入29分7助攻，另外祖殊赫特(Josh Hart)亦交出15分13篮板的2双表现，可惜痛失主场战。