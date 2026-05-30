德野生动物保护区6只聪明猴子掘墙集体越狱 当局设「美食陷阱」擒回3只

德国发生一宗耐人寻味的动物「集体越狱」事件。据德新社报道，当地一处位于维滕镇（Witten）的野生动物保护区，日前有6只普通猕猴（又称恒河猴）凭借高智商，竟然合力挖开了园区砖墙上的砂土，成功开拓一条逃生通道并集体逃脱。当局事后大打「心理战」，利用食物诱饵设下机关，至今已成功诱捕并寻回其中3只，惟至今仍有3只猴子在逃。

全城目击猴子出没 40年资深消防员直呼「一生一次」

这批越狱的猕猴以聪明和胆小著称。当地WDR电视台报道指，牠们在坊间被称为「寺庙猴」，此前因涉及动物福祉问题，才被有关部门安排在该处保护区内安享晚年。地方政府在事发后随即向市民发出告示，强调该品种的猴子生性胆小，普遍不会对当地居民构成即时肉体威胁，因此救援部门在初期并未有大张旗鼓展开全城搜捕行动，仅呼吁市民若在街上与猴子「偶遇」，应立刻联系警方或消防部门协助捕捉。

然而，这群重获自由的猕猴很快便在小镇内掀起风波。警方不久后证实，接获全市各地排山倒海的市民报告，指在不同角落都发现这群「逃犯」的踪影。有目击者更拍下一段趣味影片，显示其中一只逃脱的猕猴正在当地的公墓内四处窜跳，凭借敏捷身手与到场包抄的警察和消防员大玩「捉迷藏」，场面令人啼笑皆非。

参与搜捕的一名资深消防员事后不无感慨地表示：「我在消防部门纵横了40年，有些奇闻真的不是每天都能遇到，有些事情你一辈子可能也就只会撞见这么一次。」

救援中心负责人最新透露，在猴子逃脱后的黄金24小时内，工作人员并未有采取强硬围捕，而是看准了猴子的「吃货本性」，于前日（28日）在多个战略位置摆放了大量新鲜食物作为诱饵，并成功设下陷阱，成功让其中3只贪吃的猕猴乖乖落网。中心目前正沿用此一招数，期望能尽快将余下3只仍然在逃、在市内流浪的猴子安全「缉拿归案」。