「蜜蜂龙卷风」袭白宫片疯传  记者仓皇逃命宛如灾难电影

美国白宫于当地16日（上周六）上演罕见且惊险一幕，数千只蜜蜂突然成群结队涌现，在北草坪媒体区上空盘旋飞舞，形成罕见的「蜜蜂龙卷风（bee tornado）」。现场采访的媒体记者与白宫工作人员被迫紧急撤离，场面一度混乱，相关影片随即在网络疯传。

媒体区惊现黑色蜂云 记者：宛如灾难电影

事件发生于白宫北草坪媒体采访区（俗称「Pebble Beach」）。据目击者描述，当天下午大批蜜蜂毫无预警地集结，形成巨大的黑色漩涡盘旋约20分钟。霍士新闻（Fox News）记者形容现场出现「蜜蜂龙卷风」，而《NewsNation》记者亦指蜂群一度阻塞车道，令其被迫转身逃避。

网上片段显示，大量记者为了躲避蜂群纷纷低头奔跑，部分人冲进白宫室内避难，场面被形容为如同灾难电影。所幸在此次事件中，并未接获有人被螫伤的报告，蜂群最终在一棵大树上重新聚集并安静下来。

第一夫人扩建蜂箱 专家疑与季节性分蜂有关

外界关注此次「蜂灾」的成因。报道指，美国第一夫人梅拉尼娅（Melania Trump）在数周前才宣布扩大白宫的养蜂计划，在南草坪新增了两座蜂群及一座特制的仿白宫造型蜂箱，旨在增加蜂蜜产量并协助授粉。

专家推测，这次异常聚集可能是因为新引进的蜂群正处于迁徙期，或者是受暖冬影响导致季节性「分蜂（swarming）」提前发生。此外，气候变迁引发的极端高温，亦令北美地区的蜜蜂活动变得更频繁且难以预测。

养蜂计划源远流长 年产逾200磅蜂蜜

白宫的养蜂传统始于奥巴马政府时期，目前已成为白宫永续发展的重要一环，在夏季高峰期，蜜蜂数量可达7万只，每年可生产超过200磅蜂蜜。而产出的蜂蜜除了供白宫国宴使用外，亦会作为外交赠礼，例如上月英国国王查理斯三世（King Charles III）和皇后卡米拉访美时，总统特朗普和第一夫人梅拉尼娅便带其参观。

虽然这次「蜜蜂龙卷风」令媒体饱受惊吓，但有养蜂专家指出，蜜蜂在分蜂时通常最为温顺，因为牠们专注于寻找新居且腹内充满蜂蜜，只要不受到直接挑衅，一般不会主动攻击人类，所以公众毋须担心。