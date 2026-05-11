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美俄亥俄州惊现「大脚怪」目击潮 退役军官：在射击场见到3只、最高2.7米

趣闻热话
更新时间：02:08 2026-05-11 HKT
发布时间：02:08 2026-05-11 HKT

神秘生物「大脚怪」（Bigfoot，又称赛斯夸契）的传闻再度引发热议。近期美国俄亥俄州目击事件激增，连退役美军也现身说法，分享其过往在演习中与未知生物对视的惊人经历。

退役上士近距离目击 彻底改变看法

现任「美国灵长类动物保护协会」负责人的退役陆军上士陶德·奈斯（Todd Neiss）接受霍士新闻访问透露，他原本对大脚怪传说嗤之以鼻，直到1993年在奥勒冈州参与军事演习时，经历了改变一生的25秒。

他忆述，当时在射击场附近，在远处发现三个巨大身影在暗处观察他们，身高约2.1至2.7公尺，肩膀宽阔且体格壮硕。

奈斯形容，这些生物全身覆盖浓密毛发，虽然躯干轮廓与人类相近，但四肢比例（特别是手臂长度）异于常人；其面孔五官更接近人类而非野兽。这次经历令他对神秘生物彻底改观，并于2015年创立非营利组织投入研究。

事实上，最新数据显示，俄亥俄州近期出现了异常频繁的目击事件，被研究人员称为「大脚怪狂潮」（Bigfoot Flap）。

根据「大脚怪实地研究组织」（BFRO）统计，俄亥俄州全美目击频率排名第4，累计报告超过300次，近期热点集中在该州东北部的森林地带。仅在2026年3月，当地就记录了至少8宗独立目击报告。有居民在住家附近发现长达17英吋（约43公分）的巨大足迹，连警方勘查后也表示难以解释。

今年3月，亦有女子通报在住家附近发现「巨大、非人类的指纹」，同样无法解释。

专家分析：与生态活动有关

当地研究员米勒（Mike Miller）指出，这波目击热潮可能与极端气候后的生态活动变化有关。对于外界质疑手机普及却拍不到清晰照片，奈斯解释这与大脚怪数量稀少及现身时间极短有关，即便布置大量摄影器材，要捕捉到清晰影像的机率依然极低。

 

 

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