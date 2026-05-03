土耳其返英航班女醉客闹事 8岁英童暖心陪伴 成功阻客机紧急改道

英国廉航Jet2一班由土耳其飞往曼彻斯特的客机，日前因一名醉酒女乘客情绪失控，险些需要紧急改道。在一片混乱之中，一名8岁男童却凭一句句童言、一首首歌曲，成功安抚对方情绪，令航班最终平安返航，暖心故事感动大批英国网民。

醉酒女向空服员爆粗及咒骂

英媒《Mirror》报道，8岁男童菲尼克斯（Phoenix Rose）当日与父亲占士（James）因家中突发事故，急须由土耳其返英。父子登机后不久，机上一名女乘客突然情绪激动，不但被发现偷饮自携威士忌，更开始大声咒骂及向空服员爆粗。

据占士表示，空服员曾多次劝阻对方冷静，但女子情绪愈来愈失控，机组人员甚至已通知乘客，航班可能需要紧急改道。由于急于返英处理家庭事件，占士情急下向空服员恳求，希望再给一次机会。他其后与儿子走近涉事女子，而真正改变整件事的人，却是年仅8岁的菲尼克斯。

男童陪伴唱歌及聊天安抚

他回忆说，菲尼克斯当时主动拿出卡牌，又开始唱起歌曲《Dance Monkey》，更不停找话题与对方聊天。「菲尼克斯陪了她整整3个半小时，跟她谈足球、谈YouTube频道，又问她孩子的事，还轻声跟她说：『你不想一下机就被警察带走吧？』」原本情绪激动的女子，其后逐渐平静下来，再没有闹事，客机最终毋须改道，顺利返回曼彻斯特。

航空公司赠机票及礼物致谢

占士坦言，自己原本只是想尽办法避免航班改道，但没想到儿子的善良与耐性，竟真的化解了一场危机。事件曝光后迅速在英国网络疯传，不少人被菲尼克斯的举动感动，形容他「比很多成年人更成熟」。Jet2其后亦向菲尼克斯一家送上免费机票及礼物包致谢。

菲尼克斯父亲透露，他平日已十分热心助人。即使日前在超市外看见露宿者，亦会主动要求父亲给对方金钱。他笑说：「这就是菲尼克斯，他总想帮助每一个人。」而面对突然爆红，菲尼克斯只是淡淡地对父亲说了一句：「爸爸，我们一家本来就是这样的人。」