南韩咖啡厅推「暴龙提拉米苏」爆红 像真度极高吸2000万人次朝圣

南韩一家咖啡厅近日凭借一款创意甜点「暴龙提拉米苏」，成功在各大社群平台上掀起热烈讨论。这款甜点由糕点师发挥巧思，将厚重的巧克力砖雕刻成精细的暴龙头骨化石，极致还原的造型不仅令网民惊艳，更吸引了无数博物馆与考古爱好者的目光，相关贴文至今累计已近2,000万人次关注。

创办人为资深恐龙迷 店内陈列珍贵收藏

据了解，这间名为「恐龙化石咖啡厅」的店铺坐落于韩国京畿道水原市，于本月初正式开幕。创办人是一名超级恐龙迷，特别斥资从海外购回一尊体型巨大且栩栩如生的「暴龙化石」，矗立在咖啡厅正中央，让消费者踏入店内便仿如置身于历史博物馆之中。

根据店方在 IG 及 Threads 的介绍，这尊镇店之宝与荷兰自然历史博物馆展示的暴龙化石「Trix」属同款模型，店内同时陈列了暴龙牙齿、迅猛龙蛋化石等创办人的珍贵私人收藏。

设专家解说兼玩考古挖掘 打造沉浸式体验

为了丰富消费者的体验，咖啡厅更饲养了200只爬虫类，并邀请拥有超过10年研究经验的动物专家进驻，现场为大众解说爬虫类知识。餐点方面除了爆红的暴龙头骨提拉米苏外，还推出了结合考古挖掘过程的特色糕点，民众需要使用小铲子亲自慢慢开挖，才能发现隐藏其中的「小化石」，趣味十足。

随着人气急升，咖啡厅也发出温馨提醒，虽然欢迎儿童进入，但请家长务必看护好年幼子女，切勿让他们闯入非开放区域，并强调为了保护珍贵展品，所有陈列品均严禁触摸。