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童年爱著父亲外套埋祸根 美国女子被告知罹癌仅余15个月命

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更新时间：09:04 2026-04-28 HKT
发布时间：09:04 2026-04-28 HKT

对许多人来说，父亲的外套犹如温暖的避风港，但对她来说竟成了大病隐患。美国女子詹姆斯（Heather Von St James）因童年时爱穿父亲的工地外套，长大后竟确诊罹患罕见且具侵袭性的癌症。当年她被医生断言仅剩15个月寿命，最终被迫切除左肺保命。时隔多年，她公开心碎经历，揭示潜藏在衣物纤维中的恐怖杀手——石棉。

外套暗藏石棉污染 童年无知埋病因

现年57岁、来自明尼苏达州的美发师詹姆斯忆述，上世纪80年代，每逢寒冷冬夜，她总会随手披上父亲放在大门口的深蓝色缎面外套，外出喂养宠物兔。那件外套残留着父亲的气味，给予她莫大的安全感，但詹姆斯当时并不知道，父亲在建筑工地长期工作，外套上早已沾满肉眼看不见的石棉粉尘。

误当产后不适 确诊侵袭性癌症

詹姆斯在36岁怀上第一胎时首次发病。起初，她以为持续的疲倦与发烧只是产后不适，但随后胸口传来如「被货车重压」般的沉重感。经详细检查，医院在她的肺部发现肿瘤，证实患上胸膜间皮瘤（pleural mesothelioma）。这是一种由吸入石棉纤维引发的侵袭性肺部癌症，医生当时直言，若不接受激进治疗，詹姆斯的寿命预期仅余15个月。

切肺保命 遗憾父亲同受害

为了看见孩子长大，詹姆斯毅然接受极高风险的手术，切除了一条肋骨、整个左肺、受影响的胸膜，以及部分心脏外膜与横隔膜，随后更熬过多次化疗与放疗。虽然成功战胜死神，但「单肺」生活极其艰辛，她从此无法跑步，上落楼梯或搬运重物均感吃力，日常生活需依赖儿子协助。

更令人悲痛的是，詹姆斯的父亲于2014年因肾癌离世，医生相信长期接触石棉亦是其致病主因。这场家族悲剧促使詹姆斯投入余生精力，积极周游各地宣导石棉危害，并以此悼念给予她温暖、却也无意间留下隐患的父亲。

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