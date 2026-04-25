Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日女11年相亲逾300人未完婚 终由只爱高薪帅哥降门槛引热议

趣闻热话
更新时间：08:17 2026-04-25 HKT
发布时间：08:17 2026-04-25 HKT

日本社会晚婚及不婚化问题日益严重，近日一名35岁上班族女性的相亲经历引发热议。该名女子为实现当「全职主妇」的梦想，坚持择偶条件必须是高薪帅哥，结果相亲11年、见面人数超过300人，仍未寻得如意郎君。近日她虽然宣布稍为「降格」求偶，但有一条件声称不可退让，还叫嚷：「不能再妥协了！」

日媒《ABEMA TIMES》报道，现年35岁的上班族明日香（Asuka）透过交友软件找寻结婚对象已迈入第11个年头。她直言，自己对长相帅气、年收入1000万日圆（约50万港元）以上的高价值男性以外的人毫无兴趣。然而，在面试过300多名男子后仍未婚，她近日决定将年收入标准调降至800万日圆（约40万港元），让一般上班族也能进入其「见面名单」，惟至今再相亲10人后，仍是未拣到如意郎君。

明日香感慨表示，自己已经「很努力、很忍耐」，目前降低的标准已是极限。她解释，之所以坚持男方高薪，是因为她「不想工作」，渴望婚后担任全职主妇。面对他人劝说「没高薪也能幸福」，她断然拒绝指：「那样连化妆品都买不起，所以不行。」

除了财力，明日香对外貌与年龄亦有一套执著。她坚持对象要比自己年轻两、三岁，「越年轻就能越慢变成大叔，而且结婚时的年龄是改不了的」，强调这点绝不退让。

报道指，日本内阁府近日一项调查结果指出，女性择偶门槛过高，导致配对率暴跌至仅剩个位数，情况令人关注。研究又指，只要35岁以下女性愿意放低年龄、收入、学历或身高其中一项条件，配对率即可增加约3倍。

婚姻介绍所代表三岛光世对此直言，当女性开出过多严苛条件时，难免会招致对方以「那你自己又怎样？」的眼光审视。他提醒，结婚并非单方面满足个人愿望，必须双方都有意愿才能成事。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
15小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
14小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
21小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
16小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
23小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
18小时前
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影视圈
11小时前
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
旅游
15小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT
消委会测试10款洗衣干衣机 三款获4星评级 Miele表现全能 西门子性价比高
消委会测试10款洗衣干衣机 Miele表现全能、惠而浦/西门子性价比最高 同获4星评级
食用安全
19小时前