日女11年相亲逾300人未完婚 终由只爱高薪帅哥降门槛引热议

日本社会晚婚及不婚化问题日益严重，近日一名35岁上班族女性的相亲经历引发热议。该名女子为实现当「全职主妇」的梦想，坚持择偶条件必须是高薪帅哥，结果相亲11年、见面人数超过300人，仍未寻得如意郎君。近日她虽然宣布稍为「降格」求偶，但有一条件声称不可退让，还叫嚷：「不能再妥协了！」

日媒《ABEMA TIMES》报道，现年35岁的上班族明日香（Asuka）透过交友软件找寻结婚对象已迈入第11个年头。她直言，自己对长相帅气、年收入1000万日圆（约50万港元）以上的高价值男性以外的人毫无兴趣。然而，在面试过300多名男子后仍未婚，她近日决定将年收入标准调降至800万日圆（约40万港元），让一般上班族也能进入其「见面名单」，惟至今再相亲10人后，仍是未拣到如意郎君。

明日香感慨表示，自己已经「很努力、很忍耐」，目前降低的标准已是极限。她解释，之所以坚持男方高薪，是因为她「不想工作」，渴望婚后担任全职主妇。面对他人劝说「没高薪也能幸福」，她断然拒绝指：「那样连化妆品都买不起，所以不行。」

除了财力，明日香对外貌与年龄亦有一套执著。她坚持对象要比自己年轻两、三岁，「越年轻就能越慢变成大叔，而且结婚时的年龄是改不了的」，强调这点绝不退让。

报道指，日本内阁府近日一项调查结果指出，女性择偶门槛过高，导致配对率暴跌至仅剩个位数，情况令人关注。研究又指，只要35岁以下女性愿意放低年龄、收入、学历或身高其中一项条件，配对率即可增加约3倍。

婚姻介绍所代表三岛光世对此直言，当女性开出过多严苛条件时，难免会招致对方以「那你自己又怎样？」的眼光审视。他提醒，结婚并非单方面满足个人愿望，必须双方都有意愿才能成事。