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美国加州热气球耗尽燃料急降民居后院 13乘客淡定挥手 屋主：「难以置信」

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更新时间：07:13 2026-04-22 HKT
发布时间：07:13 2026-04-22 HKT

美国加州一对夫妇在家中一边看电视、一边做瑜伽时，后院突然「天降热气球」，一个载有约13名乘客的热气球因燃料耗尽紧急降落花园。更有趣的是，乘客全程面带笑容，还在吊篮内淡定向屋主挥手打招呼。

热气球贴著围栏降落

事发于加州特曼库拉（Temecula）。屋主海纳（Hunter Perrin）与妻子珍娜（Jenna Perrin）表示，4月18日早上约8时30分，家中监控突然提示后院有动静，未几更有人上门敲门通知：「有热气球刚刚降落在你们后院」。两人一度摸不著头脑，立即走出去一看，竟见一个满载乘客的热气球正停泊后院草地。

热气球因为当地风力减弱，导致无法维持高度并耗尽燃料，飞行员因此决定紧急降落。(Hunter Perrin via AP)
热气球因为当地风力减弱，导致无法维持高度并耗尽燃料，飞行员因此决定紧急降落。(Hunter Perrin via AP)
热气球因为当地风力减弱，导致无法维持高度并耗尽燃料，飞行员因此决定紧急降落。(Hunter Perrin via AP)
热气球因为当地风力减弱，导致无法维持高度并耗尽燃料，飞行员因此决定紧急降落。(Hunter Perrin via AP)
十三名乘客降落后向屋主打招呼。(Hunter Perrin via AP)
十三名乘客降落后向屋主打招呼。(Hunter Perrin via AP)

珍娜形容当刻完全难以置信，指热气球距离房屋及围栏极近，「几乎是贴著围栏降落」。幸好热气球并没有撞到屋、树或者任何设施。海纳则笑言画面太离奇，「就像电影《天外奇迹》（Up）的场景」。

风力减弱耗尽燃料须急降

据报，热气球因为当地风力减弱，导致无法维持高度并耗尽燃料，飞行员因此决定紧急降落。所有乘客安全离开吊篮后，地勤人员运送额外燃料协助重启热气球，最终用约两小时将气球重新固定并移离住宅区。

屋主表示，飞行员处理得相当专业，事件中无人受伤，亦未造成财物损毁。附近邻居亦被现场情况吸引出门围观，不少人更是首次见到热气球降落住宅后院的情景。

经历这次「空中访客」后，屋主夫妇笑言暂时不会考虑乘坐热气球，但亦打趣表示如果再发生同类情况，「可能就不用开车回家了」。

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