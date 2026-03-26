孤独Punch君｜疑成功融入猴群 与女伴亲密互动 网民：「找到女朋友了」

日本市川市动物园早前因「抱公仔」走红的小猴「Punch君」（パンチ），近日传出新发展——牠被拍到与另一只母猴亲密互动，疑似成功融入猴群，甚至被网民形容为「找到女朋友」。

Punch君减少对公仔依赖

网上流传的影片显示，「Punch君」与一只名为「Momo-chan」的母猴一同玩耍、依偎，甚至出现亲吻等亲暱行为，引发热议。有网民在X上笑言，「Punch都找到女朋友，你还单身。」有人指牠的状态明显比过去更放松开朗，亦有人留意到，「Momo-chan」的毛色与「Punch君」一直抱著的猴子公仔相似。

网上流传的照片及影片亦显示，「Punch君」开始逐渐融入猴群，对公仔的依赖亦有所减少。

「Punch君」于2025年7月出生，甫出生即遭母猴弃养，由饲育员人工抚养长大。其后被安排与猴群生活，但因缺乏早期社交经验，一度难以融入，甚至在尝试接触其他猴子时被推开，画面令人心酸。

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园方其后为牠提供一只猩猩公仔作为安抚物，「Punch君」长期依赖公仔寻求安全感，相关画面亦因此在网上爆红。不过随著时间推移，最新影像显示牠已逐渐减少依赖公仔，并开始与同伴建立关系。

「Punch君」未能融入猴群。X@wael khoury

动物园表示，猴群之间的互动属于阶级制度的一部分，部分「被斥责」行为其实是正常的社会化过程，并非真正欺凌。园方亦强调，会持续观察「Punch君」的适应情况，确保牠能健康地融入群体生活。