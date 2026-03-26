Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孤独Punch君｜疑成功融入猴群 与女伴亲密互动 网民：「找到女朋友了」

趣闻热话
更新时间：07:25 2026-03-26 HKT
发布时间：07:25 2026-03-26 HKT

日本市川市动物园早前因「抱公仔」走红的小猴「Punch君」（パンチ），近日传出新发展——牠被拍到与另一只母猴亲密互动，疑似成功融入猴群，甚至被网民形容为「找到女朋友」。

Punch君减少对公仔依赖

网上流传的影片显示，「Punch君」与一只名为「Momo-chan」的母猴一同玩耍、依偎，甚至出现亲吻等亲暱行为，引发热议。有网民在X上笑言，「Punch都找到女朋友，你还单身。」有人指牠的状态明显比过去更放松开朗，亦有人留意到，「Momo-chan」的毛色与「Punch君」一直抱著的猴子公仔相似。

网上流传的照片及影片亦显示，「Punch君」开始逐渐融入猴群，对公仔的依赖亦有所减少。

「Punch君」于2025年7月出生，甫出生即遭母猴弃养，由饲育员人工抚养长大。其后被安排与猴群生活，但因缺乏早期社交经验，一度难以融入，甚至在尝试接触其他猴子时被推开，画面令人心酸。

相关新闻：孤独Punch君︱遭母弃养难融入猴群 靠公仔陪伴惹人心疼︱有片

园方其后为牠提供一只猩猩公仔作为安抚物，「Punch君」长期依赖公仔寻求安全感，相关画面亦因此在网上爆红。不过随著时间推移，最新影像显示牠已逐渐减少依赖公仔，并开始与同伴建立关系。

「Punch君」未能融入猴群。X@wael khoury
「Punch君」未能融入猴群。X@wael khoury

动物园表示，猴群之间的互动属于阶级制度的一部分，部分「被斥责」行为其实是正常的社会化过程，并非真正欺凌。园方亦强调，会持续观察「Punch君」的适应情况，确保牠能健康地融入群体生活。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
13小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
星钻服务大奖2025｜专业评审团大赞得奖企业表现出色 建议香港服务业赶上创科步伐
企业资讯
15小时前
中东局势｜伊朗据报拒绝美国停火方案 提「5点反提案」未关谈判门
即时国际
8小时前
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
影视圈
9小时前
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
食用安全
20小时前
星钻服务大奖2025｜《星岛日报》星钻服务大奖2025表扬业界优秀表现 星钻20载见证服务业辉煌成就 持续创新迎接AI大时代
企业资讯
15小时前
伊朗局势｜传美伊最快周四会谈 特朗普：伊朗已同意永不拥有核武｜持续更新
02:06
伊朗局势｜伊朗外长：目前无意会谈 白宫威胁「切勿误判」｜持续更新
即时国际
1小时前
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场争夺 仅4口价即告流拍
01:53
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍
申诉热话
14小时前