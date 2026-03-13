Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英男裸睡醒来通体变蓝如「阿凡达」 惊恐求医揭一病症造成

趣闻热话
更新时间：05:17 2026-03-13 HKT
发布时间：05:17 2026-03-13 HKT

英国一名男子某日清晨醒来，惊觉自己全身皮肤呈现诡异的蓝色，外貌酷似电影《阿凡达》中的纳美人。男子在恐慌中拍下「变身照」传给母亲，随后在友人陪同下冲往急诊室，医护人员一度高度戒备，最终调查结果却令众人啼笑皆非。

身变蓝色洗不掉 医护怀疑缺氧急供氧

据《太阳报》报导，现年42岁的林奇（Tommy Lynch）描述，事发当天醒来感到极度疲倦，低头一看赫然发现双手及躯干皮肤全部变蓝。他忆述当时情景时幽默地自嘲：「我以为自己变成了纳美人（电影《阿凡达》内角色）。」林奇曾尝试用肥皂疯狂刷洗双手，但皮肤颜色丝毫不退，连肥皂泡都没有变蓝，令他陷入极度困惑。

其母亲看到照片后，担心他患有严重血液循环障碍或缺氧，敦促他立即就医。林奇抵达急诊室后，医护人员见其脸色发蓝，不敢怠慢，随即安排他接受氧气治疗。

护理师湿纸巾一擦 蓝人瞬间「现原形」

正当医疗团队准备展开详细检查时，一名护理师细心地用湿纸巾擦拭林奇的手臂，结果纸巾瞬间被染成深蓝色，谜底随即解开。原来林奇的皮肤病变并非身体内部警号，而是外部染色造成的误会。

患白斑症对染料吸附力强  新床单未洗即裸睡惹祸

原来，林奇患有白斑症（Vitiligo），其皮肤部分区域肤色较淡，对染料的吸附力较强。事发前一晚，他换上了友人赠送的一组全新深蓝色床单。由于他没有事先清洗便直接使用，加上他一向有裸睡习惯，皮肤在长达数小时的摩擦与体温烘烤下，将新床单上的化学染剂吸收得淋漓尽致。

林奇笑言，得知真相后他的脸瞬间从「蓝色」变成了「红色」（意指羞愧脸红）。他最终花了一整个星期的时间，每天通过泡澡和反复刷洗，才将顽固的蓝色染剂彻底清除。这次经验亦提醒广大消费者，新买的床品务必先清洗后使用，以免引发不必要的「变色惊魂」。

