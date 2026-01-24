Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网传地球将「失重7秒」恐致四千万人死  NASA咁讲

近日外地网络疯传一项骇人听闻的传闻，指地球将于今年8月12日短暂「失去重力7秒」，届时人类及物体将因脱离地表而漂浮，待重力恢复后集体坠落，恐导致全球超过4,000万人丧生。传闻更言之凿凿指消息源自美国国家航空暨太空总署（NASA）外泄的机密文件。面对谣言愈演愈烈，NASA正式开腔澄清，强调相关说法毫无科学根据，纯属虚构。

伪造「锚计划」机密 称美斥巨资建地堡

这起阴谋论最早源于社交平台Instagram，随后演变成多个版本。传闻声称NASA内部一份名为「锚计划（Project Anchor）」的文件外泄，指地球将于格林威治时间（GMT）8月12日下午2时33分失去重力。谣言更绘影绘声描述，美国政府已投入高达890亿美元经费试图减轻冲击，并秘密打造地下碉堡等末日设施避难。

更有贴文宣称，这短短7秒的失重状态将摧毁全球基础建设，引发长达十年的经济崩溃及社会恐慌。由于内容细节丰富，甚至列出具体预算及时间点，令不少网民信以为真，纷纷转载及表达担忧。

针对相关传言，NASA发言人明确表示，在2024年12月以前，其内部或公开资料库中完全查无任何「锚计划」的纪录。发言人从物理学角度解释，地球的重力是由其质量决定的，重力并非如电器开关般可以随意「暂停」。

NASA直言，地球失去重力的唯一可能，是地核、地幔、地壳、海洋及大气等整个系统的质量同时消失。若真发生此种极端情况，人类早已面临更严重的生存灾难，甚至代表地球本身已不复存在。因此，所谓「7秒失重」在科学讨论上根本没有意义。

812日真身为日全食 吁市民切勿裸眼观看

至于8月12日当天，NASA解释确实有一个重要天文现象发生，但那是早已预测到的「日全食」，而非任何引力异常。NASA强调，日全食不会对地球重力产生任何影响，并提醒届时有意观赏的民众，必须佩戴符合规范的专用护目镜，切勿在非全食阶段直接以裸眼观看太阳，以免灼伤眼睛。

