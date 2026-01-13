Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗搭机偶遇木村拓哉 自爆「资深粉丝」一直珍藏天王处女写真集

趣闻热话
更新时间：09:09 2026-01-13 HKT
发布时间：09:09 2026-01-13 HKT

日本演艺圈天王木村拓哉近日在广播节目中，分享了一段极具戏剧性的亲身经历。他透露去年与综艺界前辈明石家秋刀鱼搭机前往能登半岛拍摄特别节目时，竟与现任日本首相高市早苗不期而遇。更令他意想不到的是，高市不仅主动上前寒暄，更自爆是其「资深粉丝」，至今仍珍藏着他的首本写真集，让天王大感惊讶。

本村：羽田机场警衞森严感异常 

木村拓哉于本月11日在其主持的广播节目中回忆，当天抵达羽田机场时，已察觉现场气氛异常严肃，四周布满保安人员。他与明石家秋刀鱼入座后，正好奇是否有政要同行，随后便目睹首相高市早苗登上飞机。

高市遇偶像：简直像发梦

航行期间，一名首相随扈突然走近，礼貌地询问：「首相希望能亲自致意，不知道是否方便？」木村表示，由于当时自己戴着口罩遮脸，加上身旁的明石家秋刀鱼是演艺圈辈分极高的前辈，他一度误以为对方的问候对象仅是秋刀鱼。

高市早苗随后走到两人身旁，亲切地提及自己与秋刀鱼同为奈良出身，三人随即相谈甚欢。木村拓哉礼貌地拉下口罩向首相致意，没想到高市早苗见状瞬间露出惊喜表情，直呼：「是木村拓哉啊！这简直像是一场梦。」

最令木村受宠若惊的时刻发生在航程结束之际。当众人准备下飞机时，高市早苗经过木村身旁再次停下脚步，并特别告诉他：「你出的第一本写真集，至今仍是我珍藏的宝物。」这番「铁粉」宣言让木村拓哉感动不已，事后感叹这是一场「非常有趣的飞行」。这段跨越政演两界的意外互动，随即在日本社交平台引发热议，网民纷纷感叹天王魅力果然无边。

