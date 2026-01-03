英国威廉王子惊人年收曝光 凭一皇室传统进帐$2.3亿 还有望成「带货王」

英国皇室近日公布最新年度财务报告，皇储威廉王子的财务状况成为传媒焦点。报告显示，身兼康沃尔公爵（Duke of Cornwall）的威廉王子在2024至2025财政年度，凭借继承自父亲的领地，录得高达2,290万英镑（约2.3亿港元）的巨额收益。

传承七百年领地 成王储「私人金库」

自英皇查理斯三世于2022年登基后，威廉王子正式继承「康沃尔公国」领地。这并非传统意义上的受薪工作，而是一份延续近七百年的庞大传统祖产。该领地由爱德华三世于1337年设立，旨在为王位继承人提供独立的经济支持。

目前公国领地横跨英格兰与威尔斯23个郡，占地广达13万英亩，资产总值超过10亿美元（约78亿港元）。领地内包含大量农场、住宅、土地及各类投资工具。这笔2.3亿港元的进帐，主要用于支付威廉王子与凯特王妃及其三名子女（乔治、夏洛特、路易）的官方公务开支、慈善活动及私人生活花费。据悉，威廉王子在扣除必要开支后，会自愿就总收入缴纳个人所得税。

随着地位提升，威廉王子的王室职责亦有所调整。他已正式接替已故祖母伊利沙伯二世，成为英格兰足球总会（The FA）的官方赞助人，由以往的主席转为更高层次的守护者角色。

此外，威廉王子积极参与领地管理工作，包括解决领地内的露宿者问题，并推行创新住房计划。康沃尔公国亦订立计划，在2032年底前将所有领地资产转型为「净零排放」物业。

威廉凯特明年获授权认证 王妃影响力料胜从前

除了领地收益，威廉与凯特在商业世界的影响力亦将迎来重大转折。预计到2026年春季，两人将正式晋升为「皇家认证授予人」（Grantors of Royal Warrants），有权为各类优质品牌颁发英国王室的品质背书。

这对全球各大品牌而言，某程度上等同「黄金门券」，获得认证的企业可在包装上使用王室徽章。值得注意的是，凯特王妃是近115年来首位获此殊荣的威尔斯王妃。外界预期，凭借凯特过往在时尚界的强大「带货」能力，经她亲手授予的皇家认证，将成为商业市场梦寐以求的宣传标签。