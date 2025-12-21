Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

不速之客｜加州熊不请自来「霸占」民居 「老友」嚟埋吓坏屋住

趣闻热话
更新时间：15:30 2025-12-21 HKT
发布时间：15:30 2025-12-21 HKT

熊是一种凶猛动物，若在户外遇到可能凶多吉少，例如近来日本就频发熊袭人事件。美国加州却有一名男子被迫与同住一个屋簷下，不仅无法赶走对方，甚至可能要与牠一起庆祝圣诞。

加州居民约翰逊（Kenneth Johnson）向美媒反映，一只重达约250公斤的熊11月30日爬入他自家木造房屋下方狭窄的爬行空间，不知为何对该空间十分满意，自此便在他家住下。

3周以来饱受折磨

过去3周以来，约翰逊一直饱受折磨，每天早上5点就能听到室友砰砰作响。他试图寻找加州渔业和野生动物部帮忙，讵料对方处理态度敷衍。

直至近日，加州渔业和野生动物部终于出面解决，试图用美食诱惑该只熊。然而令人啼笑皆非的是，该项行动不仅没有请走熊只，反而引来另外一只熊。

渔业和野生动物部目前已将另外一只熊放生，但对于原本的熊房客仍然毫无办法，预计将要延至圣诞节以后再处理。

