美国警截查私家车揭女婴噎喉 即场拍背施救 「她可以过圣诞了」

美国纽约一名警员日前在高速公路截查一辆超速车辆，发现一名 8 个月大女婴噎喉，他立即为女婴进行急救，最终令女婴呼吸回复正常。事件被途经人士拍下，相关片段在网上广泛流传。涉事警员事后回忆当时情况仍感紧张，并指「她可以过圣诞了」。

连续多下拍背 女婴哭泣回复呼吸

事件发生于周三早上约8时45分，40 岁的纽约市警探格里尼（Michael Greaney）当时正驾车上班，途经布朗士河公园大道时，发现一辆宝马私家车在路肩高速行驶。他亮起警灯示意截停，司机随即摇下车窗大叫「我的婴儿噎住了」。

格里尼立即将女婴从汽车座椅抱出，将她反转拍背约十多下，直至女婴咳嗽并开始哭泣，确认呼吸回复正常。他表示，当时未有看到异物排出，但婴儿能哭已属正面讯号，「如果能哭，代表没有再噎住」。

格里尼本身亦是两名幼童的父亲，他指虽然事发时保持冷静，但能理解涉事父亲的恐慌情绪，「那种惊慌、害怕是可以想像的」。他形容，能够即时协助对方「解除那种恐惧」，令他感到欣慰。

其后一名护士亦停车协助，确认女婴状况稳定后，格里尼将她交还父亲，并叮嘱对方学习婴儿急救技巧，以备不时之需。格里尼其后才得知，整个救人过程被拍下并在网上流传。

格里尼说，他后来和女孩的父亲通了电话，父亲告诉他，女儿一切都好，「最重要的是，她可以过圣诞了」。他亦指出，类似的救援情况并非罕见，只是今次刚好被镜头记录，「每天都有警员在做这些事，只是未必被看见」。