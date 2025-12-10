土耳其研究31户养猫家庭 揭猫咪更爱对男主人喵喵叫

对于部分养猫人士而言，猫咪个性总是让人捉摸不定，若与人类最忠诚的朋友狗狗相比更是如此。土耳其一项针对家猫的最新研究发现，当地猫咪与主人互动方式会因主人性别而异，例如在门口迎接主人时，对男性主人发出喵喵叫的频率明显高于对女性主人。

是次研究由比尔坎特大学心理学系助理教授克尔曼（Kaan Kerman）领导，专家并非依赖实验室观察，而是要求志愿者在家中自然环境下记录猫咪行为。

研究进门后猫咪反应

参与实验共有31户人家，他们需在进入家门前将小型摄影机固定在身上，并被要求像往常一样与猫咪打招呼。每位饲主录制进门后的前5分钟，并将影片发送给研究人员。

相关新闻：爱猫走失十年竟重逢 美汉多年坚持一事令奇迹成真：以为是诈骗

为确保分析一致性，研究人员将重点放在每段影片的前100秒。他们观察了22种与猫咪迎接主人方式相关行为，并统计出猫咪发出叫声的频率，发现猫咪叫声明显会因主人的性别而异。

猫咪对男主人更「热情」

研究发现，在最初的100秒内，猫咪平均向男性主人叫4.3次，而向女性主人叫1.8次，而这种差异主要体现在猫咪如何欢迎主人回家。

专家无法确定该种现象背后原因，但相信可能与男主人粗心习惯有关。克尔曼指，与女主人相比，男主人可能更难注意到猫咪在向主人问候时刻的需求。

克尔曼强调，是次发现仅能证明土耳其家猫有相关习性，尚不能作为全球普遍规律，而之所以土耳其家猫会养成这种习性，可能是受到文化因素的影响。

