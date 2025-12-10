美德州女二手店寻到宝 86元超丑猪钱罂竟藏巨款 网民一原因劝勿归还

美国德州一名热爱在二手商店「寻宝」的女子，日前以低价购得一个外观奇特的粉红猪钱罂，不料回家后发现内有乾坤，竟藏著多达2028美元现金（折合约1.6万港元），让她惊喜万分，随即将「开箱」过程上传网路，引发热烈讨论。

这名幸运女子名叫卡翠娜，当日她在当地一间Goodwill商店，以10.99美元（约86港元）买下一个被多人形容为「丑得吓人」的复古粉红猪钱罂。她将购买及开箱过程拍摄并上传至社交平台TikTok。影片中可见，钱罂底部的塞子从未被打开，她好奇拉开后，先后扯出多个绑好的小胶袋，最终竟取出一叠以发圈捆扎的纸币。

经清点后，这批意外之财总计2028美元。卡翠娜在影片中难掩兴奋地说：「我常在二手店买奇怪的东西，但从没找到过这么多现金，这次真的太开心了！」

不过，这笔意外之财却让卡翠娜感到有些「罪恶感」。她开始纠结是否应该联络二手商店，将现金交予他们处理，希望能够物归原主。

影片曝光后，大批网民纷纷留言，几乎一致认为，根据买卖规则，她已经买下钱罂，里面的所有东西都应归她所有，大可放心收下这份「命中注定的恩惠」。有网民留言指：「没有人在找那个东西，也许有人整理了他祖母的房子后把它捐出去，现在它是你的了，就接受这份幸运吧。」亦有人建议：「如果你对那些钱感到愧疚，那就捐些钱去帮助弱势吧。」

影片在网络上迅速爆红，累积近百万次点击，不少人羡慕卡翠娜的好运，亦笑称此猪钱罂是名副其实的「招财猪」。至于这笔横财最终会如何处置，卡翠娜仍在考虑之中。