Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美德州女二手店寻到宝 86元超丑猪钱罂竟藏巨款 网民一原因劝勿归还

趣闻热话
更新时间：09:00 2025-12-10 HKT
发布时间：09:00 2025-12-10 HKT

美国德州一名热爱在二手商店「寻宝」的女子，日前以低价购得一个外观奇特的粉红猪钱罂，不料回家后发现内有乾坤，竟藏著多达2028美元现金（折合约1.6万港元），让她惊喜万分，随即将「开箱」过程上传网路，引发热烈讨论。

这名幸运女子名叫卡翠娜，当日她在当地一间Goodwill商店，以10.99美元（约86港元）买下一个被多人形容为「丑得吓人」的复古粉红猪钱罂。她将购买及开箱过程拍摄并上传至社交平台TikTok。影片中可见，钱罂底部的塞子从未被打开，她好奇拉开后，先后扯出多个绑好的小胶袋，最终竟取出一叠以发圈捆扎的纸币。

经清点后，这批意外之财总计2028美元。卡翠娜在影片中难掩兴奋地说：「我常在二手店买奇怪的东西，但从没找到过这么多现金，这次真的太开心了！」

不过，这笔意外之财却让卡翠娜感到有些「罪恶感」。她开始纠结是否应该联络二手商店，将现金交予他们处理，希望能够物归原主。

影片曝光后，大批网民纷纷留言，几乎一致认为，根据买卖规则，她已经买下钱罂，里面的所有东西都应归她所有，大可放心收下这份「命中注定的恩惠」。有网民留言指：「没有人在找那个东西，也许有人整理了他祖母的房子后把它捐出去，现在它是你的了，就接受这份幸运吧。」亦有人建议：「如果你对那些钱感到愧疚，那就捐些钱去帮助弱势吧。」

影片在网络上迅速爆红，累积近百万次点击，不少人羡慕卡翠娜的好运，亦笑称此猪钱罂是名副其实的「招财猪」。至于这笔横财最终会如何处置，卡翠娜仍在考虑之中。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
19小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
17小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
2小时前
「前星梦一哥」变名医？杭州医院妙手回春宣传单疯传 网民热讨：何事落到这收场
影视圈
12小时前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
16小时前
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
2025-12-08 16:19 HKT
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
19小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
16小时前
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
23小时前
「翠儿威威」 (图) 马主陈桥森是周俊乐女友的父亲，乐仔当然希望今场能为未来外父赢马补中。
独家猛料│周俊乐周三为外父补中？
马圈快讯
19小时前