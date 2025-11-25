特朗普促盟友重启《火拼时速》系列电影 钟爱或因成龙曾公开帮腔？

据报美国总统特朗普（Donald Trump）正在敦促他的亿万富翁盟友拉里·埃里森（Larry Ellison）重启由成龙和基斯德加（Chris Tucker）主演的《火拼时速》（Rush Hour）系列电影，目前埃里森家族正在竞购持有该电影系列版权的华纳兄弟探索。

导演和制片人曾为特朗普拍纪录片

警匪喜剧片《火拼时速》一共有三部，将肢体喜剧与武术技巧相结合，同时包含许多关于种族刻板印象的笑话。1998年上映的第一部《火拼时速》取得巨大成功，但到了2007年上映的第三部则评价惨淡，观众的热情似乎已消退。

该系列电影的导演布雷特·拉特纳（Brett Ratner）曾执导过《X战警：背水一战》和《荒野猎人》等热门电影，他在2017年被六名女性指控性行为不端后，遭到荷里活排斥。但此后他又重新回到了电影业，今年早些时候，他花了几个月的时间跟随第一夫人梅拉尼娅（Melania Trump），拍摄了一部耗资4000万美元的纪录片，讲述她的生活。

《火拼时速》制片人亚瑟·萨基西安（Arthur M. Sarkissian）现在经营著一家制作公司，该公司制作了《你不了解的人》（The Man You Don't Know），这是一部关于特朗普的纪录片，其中包含对他的一些子女和孙女凯（Kai Trump）的采访。 这部电影在特朗普2024年总统竞选期间于佛罗里达州海湖庄园首映。

白宫暂时对传闻没有评价。

美国网媒塞马福尔（Semafor）推测，特朗普特别喜欢《火拼时速》的其中一个原因是成龙和塔克都没有公开反对过他，不像部分痛恨他的荷李活影星。2016年当特朗普首次赢得大选后，成龙更开腔请美国人「给他一个机会，让他尝试改变美国，改变世界。他是个商人……我认为他知道如何处理这类事情。」