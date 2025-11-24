印度男子失忆与家人失联45年 再遇车祸奇迹恢复记忆 终与家人团聚

印度喜马偕尔邦（Himachal Pradesh）一名男子，45 年前因遇上车祸失忆，并与家人失联，近日他因再遇交通意外，奇迹地恢复记忆，最终与家人重逢，引起当地村民热烈欢迎。

现年 61 岁的 Rikhi Ram 来自喜马偕尔邦锡尔默尔（Sirmaur）一条偏远村落。1980 年，他 16 岁离家到哈里亚纳邦（Haryana）找工作，其后在酒店任职，但在一次严重交通意外中头部受创，导致完全失忆，与家人从此失去联络。当年通讯落后，家人多番寻觅无果，父母亦于多年后抱憾离世。

事后，由于记不起身分，他被同事改名为「Ravi Chaudhary」，先后在孟买（Mumbai）及纳纳德（Nanded）定居，并在当地一间学院找到工作。1994 年，他结婚并育有三名子女，自此展开新生活，昔日身分仿佛消失。

直至数月前，他再度发生交通意外，头部受伤后竟逐渐恢复旧日记忆。他在梦中见到童年的住所、芒果树、山村小路等画面，于是与妻子商量后决定寻找自己的身世。由于教育程度有限，他在学院学生协助下于网上搜寻，最终找到家乡纳迪村（Nadi Village）相关资料，并透过当地咖啡店职员，成功联络上同村居民 Rudra Prakash。

起初对方半信半疑，但Rikhi Ram 多次致电，并说出家族细节及兄弟姐妹名字，最终获确认身分。如今，他已与家人团聚，家人正热烈欢迎他的到来。