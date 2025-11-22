美囚坐监变「Work From Prison」有人年薪赚6位数美元 未出狱已成功买楼

美国缅因州一间监狱近日引发全国讨论：当地允许遴选后的囚犯在狱中使用手提电脑遥距工作，部份囚犯更凭此获外间企业聘用，收入高达六位数美元，甚至成功置业。不过，此举亦惹来巨大争议，有批评者直言监狱「走火入魔」，恐怕令坐监变成职涯新选项，背离惩罚和阻吓的原意。

狱中自学编程 一跃成高薪工程师

这项名为「狱中工作」（Work from Prison）的计划，由已故「股神」巴菲特（Warren Buffett）之姊、慈善家杜丽丝·巴菲特（Doris Buffett）创立的组织推动，旨在为在囚者提供技能训练，让其重新融入社会。

32岁囚犯普雷斯顿·索普（Preston Thorpe）是美国首批「狱中远端工作者」之一。他靠自学电脑编程，两年前取得首份遥距工作，今年更被三藩市一家科技公司正式聘用为高级软件工程师，年薪达六位数美元。他透露，已靠薪金成功购买物业，只待出狱后展开新生活。

索普接受访问时表示，自己每日在囚室工作15至17小时，「以前我做过毒贩，自觉人生无路可走，但现在我有了目标。」

雇主懵然不知其「身在监狱」 背景检查竟「毫无瑕疵」

值得关注的是，聘用索普的公司行政总裁哥斯达（Glauber Costa）承认，公司最初并不知道索普正身在狱中。他形容索普的背景调查「干净得出奇」——原因是公司只查过去7年的纪录，而索普已服刑逾10年，连「违例泊车」纪录也没有。

反对者强调，这种情况恐令雇主在毫不知情下聘请囚犯，甚至令部分犯人因长期在监而「纪录比守法人士更干净」，对其他求职竞争者不公平，亦令雇主作出错误评估和聘用。

缅因州40名囚犯在囚室打工 有人完成硕士课程再直接受聘

据报目前缅因州约有40名在囚人士在囚室以笔电进行技术支援、资料处理等远端工作。部分囚犯在服刑期间完成大学及硕士课程，随即获企业接纳为遥距员工。

支持者指出，学习技能、累积工作经验，有助在囚人士出狱后更快融入社会，减低重犯率。

美国社会对「惩罚」与「更生」界线再起辩论

随着索普的故事曝光，美国社会再度陷入关于「监狱角色」的激烈讨论：究竟监狱首要功能应是惩罚犯罪，抑或给予重新开始的机会？

缅因州监狱的「WFH（Work From Home）进化版：WFP（Work From Prison）」模式，将把这场辩论推向新高潮。