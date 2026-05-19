星岛申诉王 | 揭亚洲两大外围赌波集团「艇仔」渗透网络 图吞世界杯千亿注码

世界杯开赛在即，外围庄家早已布下天罗地网，透过「艇仔」全面渗透网络，打响吸客战。《东周刊》今期独家报道，「艇仔」如何无入不入地在社交平台吸客，并解构亚洲目前两大赌网集团，如何摆明车马专攻香港市场。

记者点击外围集团的广告WhatsApp连结，立即可与头像为「美女」相的「艇仔」直接联络。「美女」以充值$500、可获赠$188「赌金」；增值$1000、可获赠$288等优惠，吸引记者入会并成为VIP贵宾会员。记者根据「艇仔」发送的连结，以手机下载名为「winlok88」的应用程式，便进入包括体育、赛马、百家乐、电竞等项目的赌网页面，声称在欧洲马耳他和菲律宾拥有合法牌照。

另一个「皇冠体育信用版」赌网，「艇仔」同样以不同优惠游说记者投注，包括「赢十足、输九五折」结帐；充值赌金可享有百分之一点六投注回赠。如提交身份证及住址证明的副本或照片，更可获$5000「信用额」赊数下注。惟事实上赊借的赌本，只是赌网显示的现金数值，并非现金。

手机普及投注易 外围庄家专攻港客

熟悉外围赌网运作的知情人士透露，港人手机普及率超过九成，香港因而成为外围庄家首要目标。其中菲律宾、柬埔寨境外庄家为吸纳更多港客，特设「香港专攻策略」「中文客服团队24小时招呼香港客」等。

知情人士透露，目前亚洲最大规模的两个外围赌网，分别为「长城」（Citibet）及「皇冠」，且衍生数以万计针对香港及亚洲地区的分支外围赌网。「长城」专攻香港赛马活动，该赌网单是2021年至2022年度就香港赛马的投注额，已高达830亿港元，等同香港合法博彩渠道马会的投注额至少八成。由于「长城」以赛马、足球及六合彩为三大投注核心，玩法比合法渠道多，借此吸纳赌客。

「皇冠」则针对香港体育博彩市场，两个网站特设中文介面，明显专攻香港及华人市场。事实上，两大非法赌网都曾因为内地涉案而被捣破，但仍不断透过各种方式在香港以至海外吸客，例如聘请KOL开色诱直播，又请KOL在社交平台炫耀名车名表等继续活跃。

除了两大外围集团，预测市场亦图谋在世界杯期间分一杯羹。有关详尽报道，请留意今期《东周刊》。

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