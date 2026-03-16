星岛申诉王｜送30部iPhone17 瑜伽垫免费拎 记者放蛇踢爆Threads骗局

网上骗案手法层出不穷，近期兴起「免费送」的骗局。《星岛申诉王》近日在Threads平台，发现多个「大只蛤乸随街跳」的帖文，包括「为庆祝生儿子送30部iPhone 17」、「工作调动离港」送Hello Kitty复古数码相机、「工厂倒闭」瑜珈垫免费任拎等，在留言一栏可以见到很多网民大感兴趣，要求PM联络领取事宜。惟记者一一联络这些送出免费午餐的楼主，却发现有伏机会极大！

在放蛇对话中，发文者会以不同理由，声称自己身处台湾；继而传送一条台湾「711卖货便」的连结，要求受赠者填写电话、住址等资料。当填妥后，页面便弹出因卖家未实名认证、引致交易失败的通知。此刻客服登场，要求填写银行户口资料。

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惟记者翻查台湾的7-11配送服务官网，发现「宅配送达服务」并不提供到香港，踢爆骗徒慌言。其后记者将发文者传送的送货连结，在防骗视伏器上测试，立即显示高危有伏，代表这连结是极高危的诈骗网站。其实警方反诈骗协调中心(ADCC)早前曾发文，呼吁市民慎防这些免费赠物的骗局，以免个人资料外泄和被骗金钱。

《星岛申诉王》过去曾多次报道市民误堕钓鱼骗局的情况，包括受害人误信假电讯商的换礼品短讯，点击假网站积分换礼物，而当他输入个人资料和信用卡户口后，即时收到在法国购物的扣帐讯息，损失逾3万港元。

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