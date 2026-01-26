Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王 | 直击巴士强制佩戴安全带 乘客辩称「玩电话」难扣安全带 随时罚款$5,000

更新时间：18:52 2026-01-26 HKT
发布时间：18:52 2026-01-26 HKT

安全带新修订规例于1月25日开始实施，所有新登记公共及私家巴士、私家小巴、货车后排座位，以及特别用途车辆的司机和所有乘客座位，只要座位已安装安全带，司机及乘客均必须佩带。《星岛申诉王》在新规例下首个上班和上学日，记者于早上乘车视察，以巴士为例，明明贴了告示兼有广播提醒，但记者目测估计，仍然有过半数乘客被发现「断正」没有配戴安全带。

乘客陈女士解释，因上车后一直只顾着玩手机而没有依法扣安全带。另有乘客见记者提问，才急急扣回，声称一时忘记。「今天记不起要带安全带，不好意思。」乘车没扣安全带新规例生效后，违者最高罚款5千元，以及入狱3个月。

记者目测过半巴士客没戴 校巴奇招自保 

《星岛申诉王》记者亦发现，一些往来地铁站和周边地点的穿梭巴士，很多人可能觉得路程太短，就没有扣上安全带。被记者捉到没戴安全带的黄先生说：「我刚才忙着使用电话，不好意思。」黄生又指自己拿着很多东西，佩戴安全带有点不方便。

小朋友乘坐校车，若果没戴上安全带被发现，司机会被罚2,000元；但校车司机梁女士说并不担心，皆因保姆会让小孩子乖乖听话，「有时会对小孩子说，不戴安全带会罚款，会被警察拘捕的，小朋友都会听话而佩戴。」

其实市民都认同，乘车戴安全带是保障自己。不过有抱着婴儿的家长则指，独自抱婴儿乘车时，使用安全带真的颇困难。警方表示法例生效初期，会以宣传教育为主，执法亦都会法理情兼备，和考虑相关人士辩解，再决定是否检控。 

