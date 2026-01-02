Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王 | 直击深圳年轻「擦鞋党 」专吼港人落手 突然下跪Sell贵价鞋油

随著北上消费成为常态，港人在享受便利和购物乐趣的同时，也需提防各类高价推销手法。深圳多个购物热点近期出现年轻「擦鞋党」，以「大学生实习」、「支持创业」为名推销高价清洁鞋油，尽管当局在当眼位置树立警告牌提示「鞋油网购仅2.9元」，仍有不少人光顾。《星岛申诉王》记者直击「擦鞋党」推销手法，再网购鞋油进行实测对比，看看清洁效果是否一样。

《星岛申诉王》发现在深圳多个港人北上热点，包括福田、南山后海及罗湖口岸商圈，都有年轻「擦鞋党」踪影。他们年约18至22岁，通常两人一组出动，专门锁定北上消费的港人为目标，其中一人突然跪下殷勤擦鞋，另一人则趁机使出各种招数推销清洗鞋油，每支索价约98元人民币，有人严词拒绝，也有人被推销成功购买。记者在罗湖商业城一间餐厅门口轮候位置放蛇，坐下片刻已有「擦鞋党」走过来推销。

四招硬销专攻港人顾客

记者接触「擦鞋党」后，总结他们的推销手法主要有4招。

第一招是突袭跪地擦鞋：目标顾客往往措手不及，还未反应过来，销售员已单膝跪下，开始为其擦鞋。受访港人韩小姐表示：「突然抓著你跪低抹鞋，吓一跳，都不知道什么事。」

第二招是嘴甜舌滑：「擦鞋党」在擦鞋及推销过程中，不断以「姐姐」、「哥哥」称呼顾客，态度殷勤，试图建立亲切感。

第三招为虚假限时优惠：他们声称产品原价98元一支，现提供买二送一或买一送一的「现场特别优惠」，制造促销假象。例如向记者推销时称：「我们卖两支可以送一支，等于便宜了100元。」

第四招则是以创业为有博取支持，可谓其「杀手锏」：他们多数自称仅18、19岁，是「大学生出来实业实习」，甚至声称学生创业，以此激发顾客支持，提高销售成功率。记者观察了其中一对「擦鞋党」组合，整套流程层层推进，1小时内成功售出两套鞋油。

「擦鞋党」否认诈骗：自由买卖 

记者表明身份后，其中一名自称来自云南19岁的刘姓男子表示，大学生需要实习，透过网路招聘接触到这份工作，他只想靠自己的能力赚钱，而非依赖父母。「我觉得靠自己努力，就算只是擦鞋卖东西，也不丢人。」谈到收入，他表示这行「看运气和能力」，业绩好时，两人一天能售出四、五十瓶；生意清淡时，也可能只有十几瓶，平均下来每日总收入约100元，再由两人平分。

刘男说他们的确是学生，自己并不认为这是欺骗，「我不认为自己是骗子，我只是在做一份需要热情的销售工作。」他最后说：「我是用自己劳动赚钱，没偷没抢。我跪下来是服务，自由买卖。如果违法，我们就已经被送去派出所了。」

深圳多个地方都有悬挂告示，劝吁不要光顾「擦鞋党」，更指明高价清洁液在网购平台仅售每瓶2.9元。刘男则反驳指，公司产品为正规优质商品，产品取得欧盟认证，解释高价源自「品质保证」与「现场服务」的附加价值。

曾经光顾过「擦鞋党」的港人又有何看法？港人罗小姐表示，当时看到对方很年轻，又声称是实习生，「心态上想支持他」，于是买了一支，但回去后发现效果不明显。港人黄先生则认为不属于诈骗：「一百几十，又不是诈骗，他们年轻人都要赚钱。」他同样出于善意购买，但产品买回家后「一直都没有用」，甚至忘记放在哪里。

实测对比：98元产品与3.5元网购货效果无异

为验证产品效能，记者分别购入「擦鞋党」销售的洗鞋液（买二送一后，平均每支约63元）及在淘宝购买的同类清洁液（每支约3.5元）进行实测。

记者用一对污迹明显的鞋子进行测试。结果显示两款产品对普通污迹的清洁力度相当，效果基本一致。唯一区别是贵价产品带有花香味，而便宜产品则无明显气味。清洁效果实际无异。

如果大家北上消费有何经历，不妨和我们《星岛申诉王》分享。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即报料↓

