星岛申诉王｜「Save Lily」父母在家诞子至今未领出世纸 拆解逾期后果及出生地点填法

开设「Save Lily」专页的港人父母连日来备受各界关注，二人声称2023年底在瑞典居留期间，当时两岁的次女Lily被瑞典社福局强制带走看管，他们回港开设社交平台专页要求瑞典当局归还抚养权，事件同时揭发母亲关小姐香港家中分娩诞下幼子Danny，现时已两个月大，惟二人以「宗教理由」拒绝提供DNA证明血缘关系，Danny至今仍未有出世纸。逾期未领出世纸有甚么后果？在家中分娩，出世纸的出生地点如何填写？无身份证明文件又对男婴有多大影响？《星岛申诉王》逐点拆解。

据港人父母曾先生、关小姐透露，大约2个月前在香港家中分娩诞下幼子Danny，至今未有出世纸，原因是入境处要求提交DNA检测证明血缘关系，但二人以「宗教理由」拒绝提供，据知个案仍在拉锯中。

出生多久需要申领出世纸？

根据入境处官网资料，根据香港法例第174章《生死登记条例》第7条，父母须在婴儿出生后42天内，向出生登记处办理登记。若有人刻意不依从法例办理婴儿出生登记，即属违法，一经定罪，最高罚款港币2,000元或入狱6个月。

按常规婴儿出生后42天内可免费办理出生登记。若然婴儿出生42天后但不超过一年内办理出生登记，便须缴付法定费用140元。如超过一年始行办理，则必须获得生死登记官批准并须缴付法定费用。

若然不是在医院出生，出世纸的「出生地点」一栏又应如何填写？据了解，若婴儿在不在医院出世，例如或街上或家中出世，出生地址一栏有机会填上家中地址或街道名称，若婴儿送往医院途中的救护车上突然出世，出生登记记录有机会填上「救护车」。

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没有出世纸对儿童的影响？

若然没有出世纸，会对涉事儿童构成什么影响？根据资料，出世纸持有人在未达到11岁可以申请儿童身份证的年龄前，出世纸是最重要的身份证明文件之一，无论是申请入学、求医、出国旅游均需要出世纸以办理相关证件或作身份证明，若然一直没有申领，有机会损害涉事儿童医疗、教育和福利等相关权益。

有不愿具名的私家医生向《星岛申诉王》表示，儿童求医是基本人权，若涉事父母带该名男童到私人诊所或医院求诊，只需述明基本资料，例如男婴叫什么姓名及年龄便可接受诊治。「公立医院要你提交资料系想确认收取本地居民抑或非本地居民诊金，私家医院或私人诊所无呢个限制，基本你讲低个名，话证件后补都可以放行。」

该名医生补充，唯一需要证明文件是注射疫苗，衞生署辖下的家庭健康服务母婴健康院为合资格的初生至五岁婴幼儿提供免费的常规疫苗注射，涵盖预防肺结核、乙型肝炎、小儿麻痺、百日咳及麻疹等多种传染病，前提是提交身份证明文件网上预约方可成行。

执业大律师陆伟雄则表示，根据《生死登记条例》，父母在婴儿出生后42日内未有及时办理出生登记，若未超过一年，未必已经犯法；若然超过一年后，涉事父母提出「宗教理由」拒绝入境处要求提交DNA检测证明血缘，因而无法申领出世纸作抗辩，法官会视乎什么宗教及具体什么宗教理由而作出裁决，但他自言执业多年，从未闻有人成功以「宗教理由」拒交DNA样本胜诉，而香港法律亦凌驾于宗教信仰或传统习俗上，故他对此抱观望态度。

翻查资料，香港曾出现长期在港逾期居留而导致的家庭悲剧。2015年5月，本港一名15岁英菲混血富家女Blanca Cousins因没有出世纸，15年来过着无证生活，无法上学，最终跳楼自杀身亡，事后指揭发原因是掩护其菲籍母逾期居留长达20年；入境处同年亦揭发有3兄妹因掩护印尼籍母亲，匿藏香港逾期居留近20年，其间从未上学，甚至足不出户，当时年纪最大为19岁哥哥，其余两名妹妹分别17及18岁。

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