星岛申诉王 | 误将店员推介寿司当「免费试食」 内地游客拒埋单：凭甚么收费？

有内地网民日前在社交平台小红书发帖，讲述自己在上环一间连锁回转寿司店用餐的不愉快体验，指自己在用餐途中，遇到店员拿寿司产品推销，问他「要不要尝一下」；他误以为是店铺提供的免费试食于是接受和食用该餐点，岂料结账时发现原来并非免费赠送，因此拒绝付款店方最终报警处理。该名网民以店员没有告知收费，质问店方「凭甚么收费」，并指自己已去信寿司郎作出投诉。有网民针对事件分析认为，事件或源于各地不同的文化差异引致。

客人以为试食免费 埋单拒付款

据事主称，当时正享用食物，突然有一名店员靠近并询问他「要不要尝一下？」事主形容店员手上的寿司，自己没有在回转轨道上见过，以为是赠送的试食产品，于是说：「可以尝一下」。直至结账时，事主才发现并非免费寿司，又形容店员态度「非常恶劣」地说：「香港是没有吃了东西不给钱的道理的，你吃了就必须要付钱。」

惟事主不同意店员讲法，质疑店员在过程中没有向他清楚说明产品价钱，认为店员只是询问事主要不要品尝试食产品，为何要收取费用。事主与该店铺经理理论一番后亦无解决问题，餐厅最终报警处理，警察了解事情来龙去脉后，建议事主向香港消委会投诉。

事主最终向回转寿司店的客户服务部作出投诉，批评餐厅违反消费者权益，认为餐厅推销产品时没有向顾客清楚说明或者表示价钱，质疑有关做法是欺诈性销售，要求涉事餐厅退款并给予解释和正式道歉，以及餐厅对这种推销手法进行检讨和改善。

网民：或源于两地文化差异引误会

据《商品说明条例》（香港法例第362章），禁止在营商过程中提供虚假商品说明、虚假、具误导性或不完整的资料、作虚假标记和错误陈述。事主在小红书讲述事发经过及引述商品说明条例规定后，不少内地网民都支持他投诉，认为餐厅推销手法容易引发误会。

不过，在香港本地社交平台，绝大部分网民都认为有关误会源于文化差异，首先是回转寿司店会使用不同颜色的碟子分辨价钱，而「试食」产品亦是使用同类颜色碟，认为事主误以为免费讲法不成立。

部分网民又以茶楼推车仔叫卖点心为例，店员猛落嘴头叫客人「试下」，不会有人认为该笼点心毋须收费。部分较理性的网民，则认同游客未必能够理解香港本土客套话语的真正含义，所以事主产生误会，亦情有可原。

对于这次「试食」引致的误会，大家有什么看法？欢迎留言讨论。

相关报道：五一黄金周 旅客不文明行为惹议 内地网民都批：面自己丢！