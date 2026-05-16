星岛申诉王 | 比卡超稀有卡 传金属探测器可识别 偷用「抽卡神器」被公审 掀正反争议

旺角一间售卖动漫卡店舖，日前被人暗中以金属探测器检测散包卡款，企图找到有金属成份的罕有「闪卡」。店舖负责人接受《星岛申诉王》访问时称，这种行为会干扰营运和影响店舖声誉。但有网民就反驳，不少卡舖都以同样手法先抽起靓卡，认为事前验卡没有问题。

该动漫卡店舖位于旺角信和中心，日前在社交平台出帖称，一名外籍男子趁店员忙碌期间，使用没有声响的金属探测器，测试一批比卡超的散包卡款。帖文又指，为保障顾客，该店已将曾被测试的散包卡全数销毁，并扬言会向警方报案。

更多精彩内容：童年回忆杀！爆旋陀螺大热回归热门型号被炒卖 资深玩家睇淡：红唔过一年

买散包卡出动到金属探测器，引起网民热烈讨论。原来每包散包内有5张卡，售价数十元；客人购买散包卡，犹如抽盲盒，有机会抽到藏有炒价过万的罕有闪卡，亦有机会全是没价值的R卡。由于罕有闪卡都含有金属成份，所以有人就想到使用金属探测器，增加抽到靓卡的机会，这一招在海外已流行一段时间。

店主斥有备而来 对其他人不公平

涉事卡舖负责人梁小姐，接受《星岛申诉王》访问时表示，之前没见过该名外籍男子，但听闻他曾在其他卡舖出现。梁指出，知道会有人用这方法，去检查散包卡有否靓卡，「散包卡有5张和7张两种，他们只会向5张款式落手，因为7张款式每包都有闪卡。」

梁小姐透露，他们的手法是将金属探测器贴着散包卡的包装袋，「由于可以调较敏感度，如调高了，就算没有接触也可探测到。但不可以调得太高，因四周环境都有金属物体。」她觉得涉事外籍男子，这次是有备而来，「因为他事前已将探测器调较至静音。」她指用这种手法拣靓卡，对其他守规则的客人不公平。此外，她说事件对店舖声誉有影响，「可能有人会觉得，这间舖的散包卡，可能都被人探测过，都是最普通的R卡。」

除了已向警方备案，梁小姐指日后会向店员加强培训，亦会增加人手留意店舖情况，「散包卡价钱不高，亦不担心被偷，只是不想再有同类事件发生。」她在事后销毁了被探测过的散包卡，损失大约1000元。

事件曝光后，引起大批卡迷讨论。有网民指涉事男子「又冇刑毁又冇偷，可以告啲咩？」不少网民更反指，有卡舖都会事先以金属探测器检查散包卡，如发现靓卡就收起。

究竟卡迷购买散包卡前，先用金属探测器验货，有否触犯法例呢？大律师陆伟雄表示，消费者购物前有权检查商品，「例如买劳力士，可能会有客人带备一些仪器去验真假。」陆指最好的做法，是店方先定下规则，禁止客人使用金属探测器去扫卡，「如果客人偷用，等同破坏合约，可报警处理，警方会因应证据和客观环境，考虑是否控告。」

至于店方先用金属探测器去抽起靓卡，再对客人声称散包卡会有靓卡的话，陆伟雄指店方这样做会违反商品说明条例，因为出售货品与陈述不符，「执法部门更会考虑其他因素，看看有否涉及欺诈。」

其他精彩内容：AP x Swatch $3000 戴「百万名表」！ 直击排队党冒雨露宿抢联名潮表