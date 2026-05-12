星岛申诉王 | 湾仔意菜馆切饼庆生 吃不完打包 回家惊见少一截 掀「打猫」疑云

不少人纪念日都会选择外出食饭庆祝。有网民近日与友人在餐厅庆祝生日，并自携一个购自文华东方饼店、588元一个的焦糖蛋糕。众人在饭局结束后切饼，食剩大半个蛋糕打包回家，之后发现蛋糕所剩份量大有问题，在Threads上发文、质疑餐厅员工偷食蛋糕！

据事主称，她与三名友人是到湾仔一间意大利菜餐厅，消费1520元食生日饭，并自带一个8寸生日蛋糕在饭后享用。事主指餐后使用切饼服务，四人因已饱餐一顿，且觉得蛋糕颇甜，只食用约四分一个蛋糕便停下。饭局结束后，事主却发现仅剩余一半蛋糕，于是联络餐厅了解，店方却一度「已读不回」。

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网民化身侦探 推测蛋糕去向

事件在网上公开后，网民纷纷化身侦探拆解真相。有网民站在事主一方，认为员工偷食名牌蛋糕「唔出奇，不过太明显，可能真系太好食」 。不过亦有自称从事餐饮业的网民，直言他们一晚都不知要切几多个蛋糕，很多客人都会请他们吃，直言偷食可能性不大，较大机会是打包时不慎撞烂了少许，故此切走。

餐厅终回复 协商赔偿蛋糕费用

事主今日补充收到餐厅来电，证实部分餐饮业网民的推论正确。餐厅负责人翻查闭路电视后，发现事缘一名新兼职员工，不小心撞烂事主蛋糕，但没有告知事主，偷偷切走损坏的蛋糕了事，最终餐厅决定赔偿事主蛋糕费用，事主亦接受他的道歉。

大家对今次事件有什么看法？出外用餐时，有否遇过餐厅「打猫」(员工偷食）欢迎留言讨论。

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