星岛申诉王｜五一假期直击西湾营地实况 游客无视劝告乱扔烟蒂、崖边打卡

近年不少内地旅客受「小红书」分享香港郊野美景影响，每逢假期涌入西贡咸田湾及西湾一带露营，令营地超负荷运作，垃圾满地、非法生火等破坏环境行为，造成严重「露营之乱」。《星岛申诉王》五一黄金周假期直击现场实况，发现今年渔护署人员「屯重兵」日以继夜严防死守，至少20人来回不同位置当值，行动将延续多天确保营区整洁，但仍有个别旅客乱抛未熄烟蒂入草丛、微雨走出崖边拍照及随地丢弃垃圾等不文明行为。

今日（1日）中午12时许，记者乘船抵咸田湾后，沿麦理浩径二段步行至西湾营地视察，沿途遇上不少旅客，未见除夕跨年垃圾塞爆各处的乱象，但沙滩上及步行径随处可见印有简体字的烟盒或用胶袋打包后丢弃的内地饮用水樽与食物包装纸；另外有操普通话的旅客坐在步行径或壆边抽烟休息，完事后将烟蒂弃在草地后离开，未有留意烟蒂是否完全熄灭，亦有旅客无视自身安全，在今日微雨潮湿环境下，走出步行径范围外的崖边拍照。

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渔护署派多人巡查 问卷调查了解营友体验

针对西贡的咸田湾、西湾及浪茄湾扎营乱象，渔护署早前表明五一假期会加派人手在各营地日夜巡逻及驻守，对违规行为执法，并使用无人机及闭路电视系统协助监察营地情况。现场所见，十多穿上渔护署背心的人员主动提醒营友遵守安全远足规则及露营礼仪，亦有营地问卷助理持问卷主动向营友询问，了解露营人数、交通方式；营地现时是否有过度拥挤、垃圾或噪音问题；营友煮食时透过什么方式烹煮；以及如何处理露营期间产生的垃圾等，为十一国庆前夕推出露营地点预约制及收费制度前夕做好意见搜集。

去年成为垃圾及非法露营重灾区的西湾营地，今年成为渔护署重点关注区域之一，白天目测傍晚前大约30多个帐篷，数目较去年近100个大减三分之二，并全部均在指定营区驻扎，营友获提供小型炉火架使用，渔护署人员一见有人扎营，先上前递出宣传牌进行重点教育，教授营地使用、炉具用火、洗涤煲具及厕所使用守则，提醒尽量降低声浪及切勿破坏郊野环境，大型生火煮食将不被允许，而靠近西湾士多的非营区沙滩，去年有多达近百个扎营形成极其夸张的帐篷海，今年则被渔护署人员严防死守，但凡有人放地席或打营钉，即被告知上址为非法营区，有机会被检控或罚款，保持非营区「零营净滩」。

据现场渔护署人员透露，5月1日至5日会在西湾至咸田湾一带日以继夜当值，由正职与合约员工轮流通宵看守，确保营区整洁，傍晚时分亦有警方村巡队加入巡逻维持秩序，无论厕所、沙滩或垃圾桶整体整洁度，均较去年有大幅度改善，抱树打卡、大排档式明火起镬爆炒等乱象不再复见。

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非营区帐篷消失 市民力挺：自己垃圾自己带走

市民Jason表示，每逢假期便会到郊野地段露营或度假，麦理浩径二段近年成为旅游热点，同时带来环境衞生问题，他见到有旅客乱抛垃圾或从新闻报道获悉「抱树打卡」等行为，对此感到反感，「我好努力维护郊野环境衞生，但外来人到来破坏呢度优美环境，我呢一代或下一代嚟唔嚟呢度露营都成疑问。」他强调无论本地或外地旅客都应该「自己垃圾自己带走」，亦理解政府有意推行营地预约制及收费制度，前提是政府需要考虑透过什么方式预约以及营地如何分配，才能便利营友之余，又能提升营地管治水平。

陈先生称，曾预计五一假期会有较多旅客来港，担心营区爆满便提早带同半岁大儿子到西湾露营，未有见到估计的「营迫营」场面，他称以往曾见识过有内地人带团来港露营，离开时走得匆忙便遗下大量个人物品或垃圾，故赞成政府辖下营区实施预约制，有效控制扎营人流，减低营区超负荷问题。

