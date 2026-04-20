星岛申诉王｜怪男子机上举脚狂捽臭脚 网民接力爆「空中怪客」：失礼死人！

乘客乘坐航班时，本应讲求礼仪与公共卫生，但不少乘客却往往做出一些不文明行为，惹人诟病。《星岛申诉王》接获读者报料，一名男子乘搭航班期间，旁若无人地将脚高举至前座头靠位置，高举并同时「捽脚」，行为令人侧目。这事件引起大家广泛关注，乘客在机舱内的举脚行为。

网民「ch05425」分享一段亲身经历，指自己在搭乘国泰航班时，邻座一名男乘客极其不雅地举起一条腿靠向前座。该网民决定将过程拍摄成短片，并在Threads公开，惊讶自己遇到「狗血短剧才会出现的人种」，帖文随即引发31万次的网民浏览及讨论。

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根据事主上载的影片及描述，事件发生在飞行途中。当时该名男子神色自若，将双脚抬高并搁在前方座椅的头顶位置，动作极为夸张。片段中，该名男子不但举起一条腿，更一边「捽脚」、一边「掩鼻」，表现显得旁若无人。直至空中服务员经过，便开腔要他把脚放下。

网民齐贴「举脚怪客」 座位窄最常见

事主发帖后，不少网民出奇地也贴出坐飞机或其他交通工具时的「举脚相片」相片，表明这种现象原来并不罕见。有人估计，这类怪客最常出没在廉价长途航班，由于座位上长时间没法伸展和活动，便不顾其他乘客作出这些行为。呼吁家长要从小教导这些行为不正确，否则会见到越来越多这些怪人。综合网民意见，都认为会做出这种劣行的人士甚么国籍都有，狠批他们「无家教」、「失礼死人」；更多网民质疑，这样把身体折起其实并不舒服，不明白他们为们要这样做。有人教路称，最受影响的前座乘客，应该趁怪客把脚高高举起之际，突发把座位仰后，好让后方乘客「彻底折埋」。

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不过，有网民尝试从环境推断动机，猜测这是否一场「无声抗议」，指出：「感觉很像是用餐时间，但前座没竖起椅背，所以他故意的？因为看到其他人的餐盘也在桌板上」。惟大部分网民对此说法并不买帐，强烈谴责其卫生意识低落，有人揶揄该男子掩鼻：「有够恶的，他在给大家闻他的脚臭吗？」

这一事件再次引发公众对于机舱文明礼仪的热烈讨论。虽然有人认为：「直接跟空服人员抗议要求换位子，也许比这样无声抗议有用」，但网民普遍达成共识，无论事出何因，在飞机这种公共空间作出如此「奇怪行为」，皆属不可接受。

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