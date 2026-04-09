星岛申诉王 | 复活节包裹逾期未取爬满蛆虫 自提点职员呻：网购生果出晒水好臭！

复活节长假期不少港人外游，网购自提点却迎来「噩梦」。《星岛申诉王》留意到网上流传一段包裹爬满蛆虫的影片，目测有数百条蛆虫在包裹上爬行，情况令人感到呕心。有自提点负责人接受《星岛申诉王》访问时表示，由于不少市民会在内地网购平台购买生果或蔬菜到港，因假期物流延误，自提点假期暂停营业或客人逾期未取，导致生果蔬菜腐烂发出恶臭，他们提醒市民自提点的职责是代收及保管货物，但对于新鲜食品的保鲜问题无法保证，呼吁长假期前勿买新鲜食物。

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数百蛆虫爬满包裹 网民谴责无责任心

网上流传一间自提点老板的帖文，称复活节长期后，由于有市民在放假前，在内地网购平台购买生鲜蔬果到港，由于假期放假，他在开铺发现，包裹皮箱已经完全被液体浸透，箱身发黑变形，打开后浓烈的腐臭味扑鼻而来，数以百计的白色蛆虫在烂掉的果肉与纸箱之间蠕动，场面极度恶心，甚至已经影响其他客人的包裹。

网民纷纷谴责购买者非常没有责任心，在长假期前夕居然选择购买生果。亦有网民不解，为何要网购生鲜食物，特别是容易腐烂的生果或食物，会产生食安问题。

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物流负责人呼吁：假期前后不应网购生鲜食物

大埔自提点负责人岚岚接受《星岛申诉王》时表示，其自提点也发生有包裹发臭出水的情况，打开后发现是腐烂的生果。她提醒长假期网购生果蔬菜存在四大风险：第一，海关查车延误，令运输时间比平时多一至两天，生果新鲜度大打折扣；第二，自提点存仓时间不明，部分自提点在长假期可能连续休息数天，货物实际积压时间远超客人想像；第三，天气潮湿多雨，纸皮箱包装一旦被雨水沾湿便会软化破烂，失去保护作用；第四，货物挤压变形，湿软的纸箱被重物压至塌陷，箱内生果被压烂后流出汁液，加速腐败，最终成为苍蝇产卵的温床，孵化出大量蛆虫。

元朗自提点负责人王先生亦指出，购买新鲜食物或水果风险极高，他曾遇过客人购买百香果，因天气炎热导致果实发酵，最终在仓内爆裂，令周边其他货物受损。他建议消费者最好即日取货，若时间配合不到，应主动联络自提点职员协调时间。

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