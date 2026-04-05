星岛申诉王｜打工仔派生命面包当「散水饼」被笑孤寒庹缩 派洗衣球寓意「越洗越有」

本港不少打工仔离职时，会向同事派发「散水饼」以示感谢。但有网民发文，分享公司同事离职时派发两片「生命面包」的趣事，引发网民热烈讨论，批评此举十分寒酸，同时纷纷分享自己收过最「特别」散水饼。究竟，离职是否需要派散水饼？派甚么才最得体？《星岛申诉王》特此找来职场专家为大家解答。

该网民分享，公司一位IT同事在离职当天，带来了3条「嘉顿生命面包」，并向每位同事分发两片。最有趣的是，这位同事还用钉书机将写有「生命满希望，前路任我创」的黄色便条，钉在面包的包装上。

帖文引发网民热烈回响，纷纷留言分享收过最「匪夷所思」的散水饼经历。例如，有人曾收到一颗独立包装的洗衣珠，上面还附有一张写著「愈洗愈有」的字条。

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离职一定要派散水饼？毅知顾问公司董事总经理周绮萍表示，派散水饼并非固定的离职礼仪，完全取决于个人意愿。她强调，散水饼的初衷是希望同事之间「好来好去」，如果派饼的举动偏离了这个原意，那倒不如不派。

送「生命面包」是否恰当？周绮萍直言，这要视乎同事之间的关系。如果大家都认为这是创意和开玩笑，那就没有问题。反之，若同事间早有矛盾，再送上充满争议的散水饼，只会火上加油，不送也罢。

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甚么情况下「必须」要派饼？她建议要留意一些特殊情况。例如，如果在职期间曾收过其他同事的散水饼，到自己离职时，最好还是回礼，否则会显得有些小气。相反，如果从未收过，公司内部也没有这种不成文的规定，那便可自行决定。

散水饼的价值如何拿捏？她指出，散水饼的价值也需考量。举例来说，管理层离职时，送赠数十元一件的西饼是合乎情理的；但普通员工则无须跟随，不必送上同等价值的礼物。

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大家又收过什么「特别」的散水饼，欢迎留言讨论。