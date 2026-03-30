星岛申诉王｜包$1,200人情被新人追补$600「差价」 婚礼策划师拆解2026年人情公价

婚宴送上人情本是祝福，但金额多寡往往成为宾客的难题。近日有网民分享，自己出席相识八年大学同学在高级酒店举办的婚宴，并封了 $1,200 元人情，却在事后被新人指责，称「每位成本要 $1,800」，要求他补足 $600 的差价，事件引发网民热议。究竟人情是否应与婚宴成本挂钩？《星岛申诉王》为此访问了婚礼策划师 Kenson Wong，

他指出，人情并不存在一个硬性的「公价」标准，宾客应根据自身的经济能力、与新人的交情，以及婚宴场地等因素来决定金额。

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包$1200人情变欠款？高级婚宴后新人追$600：倒贴你食饭！

该名网民发帖指，日前出席一位相识八年的大学同学婚宴，婚礼在一家高级酒店举行，他按自己心意包了$1,200人情。谁料两日后非但没收到新人致谢，反而收到一句话：「我哋𠮶晚围起没人成本要$1,800㗎，你封得$1,200，搞到我要倒贴你食饭......你可唔可以PayMe返个差价畀我？」

事主表示自己看到新人的讯息后不知如何回应，便在社交平台征询网民意见：「如果你系我，你会直接Block佢，定系畀钱当买断段关系？」贴文随即引来大量关注，留言多建议「同佢讲下次会封返多少少」、「请饮，唔系夹钱食饭」、「冇钱就唔好扮大袋」等，大部分网民认为新人做法不妥。

由于事主在帖文中提到，当晚出席的婚礼晚宴是在高级酒店举行，《星岛申诉王》记者曾试图联络事主查询当晚的婚宴场地，惟截稿前尚未获回复。

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包几多先啱？婚礼策划师拆解人情公价迷思

这段经历让许多人感同身受，究竟人情是否应与婚宴成本挂钩？《星岛申诉王》向婚礼策划师 Kenson Wong 查询，他表示，2026 年的人情「公价」与往年相若，常见参考价包括：高级酒店约$1,500、一般酒店约$1,000、酒楼约 $800 等，但这些仅供市民参考。以他的专业观点，其实并没有固定的人情公价可循，因为每场婚宴的菜式由新人亲自挑选，菜单上的项目与价格各有不同，而且午宴与晚宴亦有价差，因此不应单以网上所见的公价来作准。

往年人情公价与2026年人情公价对比：

2025 2026 高级酒店 $1,500 $1,500 一般酒店 $1,000 $1,000 私人会所 $1,000 $1,000 特色婚宴场地 $1,000 $1,000 酒楼 $800 $800 午间婚宴 $800 $800 西餐厅 $800 $800 酒会 $800 $800 签纸仪式 $500 $500 只派饼卡 $300 $300

婚礼策划师 Kenson Wong 表示，对于事主的经历，他们一般会建议宾客按自己心意包人情，因为每一份人情都是一份祝福，并无硬性规定要跟从所谓公价或达到某一金额。若新人对礼金有特别要求，应在发出请帖时提前善意告知宾客，以免引起误会。他更指出，近年愈来愈多新人会主动提出婚宴不收人情、不接受贺礼，甚至不需准备礼物。

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