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星岛申诉王｜网上Hit爆打边炉加料汤底 实测5款DIY食法　边款配搭最惊喜？

申诉热话
更新时间：11:54 2026-04-07 HKT
发布时间：11:54 2026-04-07 HKT

不论天气冷暖，香港人总喜欢打边炉。《星岛申诉王》发现，近日Threads有网民教路在火锅放题店用椰子水加入汤底，令火锅汤底味道更添清香，结果吸引不少网民分享各种「DIY火锅汤底」，例如加入乌龙茶，甚至汽水等配搭，有网民跟随有关食法大叫中伏。《星岛申诉王》记者Sammi亲身实测五款配搭食法，包括有「猪骨汤 + 椰子水」、「麻辣汤 + 乌龙茶」、「猪骨汤 + 可乐」、「麻辣汤 + 忌廉鲜奶」及「昆布汤 + 虾头」，究竟边款组合最中伏？

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实测5款汤底　可乐猪骨汤似臭酱油　

为确保试食味道的公平性，记者选择用牛肉、生菜及公仔面这三种食材，测试5种配搭。

实测汤底一：猪骨汤 + 椰子水

记者首先测试网民推荐的「猪骨汤加椰子水」组合，将椰子水倒入滚烫的浓汤猪骨汤后，闻到汤底散发出清甜的椰子香气，油腻感亦有所减低。

无论是牛肉、生菜还是公仔面，食用时明显多了清甜的椰子味。特别是公仔面，吸收汤汁后，甚至有吃椰子糖的感觉。Sammi表示，对于喜欢清甜口味的人来说，这款配搭值得一试。

实测汤底二：麻辣汤 + 乌龙茶

记者将乌龙茶加入麻辣汤后，入口的辣味和麻痺感有所降低，油腻感也减少。这个配搭对食材味道的整体变化不大，但成功降低了汤底的辣度，适合「不太能吃辣」的人士。

实测汤底三：猪骨汤 + 可乐

当可乐倒入猪骨汤后，煮的愈长时间，汤底不停冒出气泡，颜色更变成深啡色，气味像发酵多年的酱油。牛肉入口带有腥味，至于完全吸收了汤汁的公仔面，则变成了「酱油捞面」。Sammi强烈劝喻「千万不要轻易去尝试」，更指宁愿吃红豆军舰代替。

实测汤底四：麻辣汤 + 忌廉鲜奶

网上有不少人推荐麻辣汤可以加入牛奶或豆浆，但由于放题店未有提供，记者发挥创意以「忌廉鲜奶」代替，结果有意外惊喜。

忌廉鲜奶的甜味完美中和了麻辣汤的辣度，同时令牛肉的鲜甜味大大提升。公仔面亦吸收了汤底精华，吃起来清甜爽口。

实测汤底五：昆布汤 + 虾头

Sammi最后还尝试了网上流传的「虾头锅」做法，在昆布清汤中加入十几只虾头熬煮，汤底果然升华成浓郁的「海鲜汤」，虾味非常突出，而昆布本身的清甜并未被完全掩盖，令汤底的鲜味加倍。但熬制这个汤底费时费力，假如放题只有120分钟，效果未必突出。

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忌廉鲜奶麻辣汤最出色　喜海鲜味可自制虾头汤

经过五轮实测，《星岛申诉王》记者总结，最值得推荐的汤底是「麻辣汤加忌廉鲜奶」，其出色的味道令人惊艳；而最「伏」的组合无疑是「猪骨汤加可乐」。至于「猪骨汤加椰子水」和「麻辣汤加茶」则表现中规中矩，可以一试；而「昆布汤加虾头」则适合喜欢海鲜虾味的人。

不知道大家打边炉时，又有没有试过什么独特的DIY汤底？欢迎留言与我们分享。

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