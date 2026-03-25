星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍

1998年曾发生德福花园五尸命案的单位，3月25日由拍卖行连租约推拍，开价230万元，低市价逾五成。现场座无虚席，超过50人出席拍卖会，部分人龙延伸至门外。然而拍卖仅仅叫了4口价，便因为未到底价，业主决定收回。

相关单位位于九龙湾德福花园C座低层，实用面积556平方呎，属两房间隔，目前以1.1万元租出，租约至今年9月17日。业主曾于去年以498万放售，惟未成功出售，这次再以230万元开拍，测试市场水温，呎价仅约4,137元。

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潘绍聪：曾到单位视察 觉得舒服有人气

《星岛申诉王》记者在现场与准买家倾谈，当中包括著名灵异节目主持、人称「鬼王」的潘绍聪。他指自己是首次参与这类拍卖，他曾到过德福花园相关单位附近视察，觉得单位相当「安全」，舒服及富有人气。至于会否加入竞投，他则笑言「睇睇价钱啦」。

另一准买家谢先生，则陪同太太前来，他坦言若能以底价购入单位，用来收租回报相当吸引。拍卖开始，谢生的太太旋即叫第一口价，之后陆续有人叫到第三口价，把拍卖价推高至260万，呎价亦升至4,676元。最后在无人承接下，拍卖官宣布收回单位。

中原按揭董事总经理王美凤分析，该单位流拍主要是「未到价」，因为每个单位的业主心目中均有目标价，未到价收回属正常。

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