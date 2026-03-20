星岛申诉王 | 「肥牛男」翻版食放题玩打包 「鱼生夫妇」偷刺身被阻狡辩：唔想嘥啫

食放题禁止打包是常识，偏偏有些食客仍一意孤行。有网民在社交网站分享日前光顾一间日式连锁放题店的经历，表示邻枱一对疑似夫妇的中年男女，点了至少20件寿司及大约四人份量刺身后，竟将军舰寿司上的鱼生刺身放入纸杯打包，再放入背包。该网民不齿二人所为向餐厅经理举报，岂料二人被阻止时却狡辩指不想浪费，最后更偷偷地将刺身带走。

狂点军舰卷物 只取海胆及吞拿鱼茸

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从网民上载的片段所见，该两名食客点了一大堆军舰卷物，然后将卷物上疑似吞拿鱼茸的刺身食材，以筷子夹进纸杯，再将弃置的寿司饭弃置在碟上，十分浪费。网民补充，该对男女夹进杯里的还有海胆及其他刺身。

网民表示，起初以为二人吃不完担心被追究浪费食物罚钱，于是倒进杯里佯装食完；岂料他们竟然将那些盛着刺身食材的纸杯，先放进胶袋再放进背囊，才发现二人是准备带走这些食物。

该网民一方面觉得在没有冷藏下带走刺身食物「劲呕心」，其次亦不齿他们所为于是向经理举报。经理上前提醒该对男女食物不能带走，没料到有人阴阳怪气地狡辩「唔想嘥啫」。贴文交待到最后二人离开，经理检查枱面时，发现该对顾客最终也没有放下打包的刺身，只能叹句「人无耻便无敌」。

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网民围插「鱼生夫妇」：「无耻过肥牛哥！」

这段贴文，令人马上想到去年9月发生的同类事件，一对男女在荃湾一间放题火锅店，涉嫌将大量生肥牛、海鲜及即食面等食材放入环保袋拟打包带走，被职员「断正」及当面劝喻交还，成为哄动一时的「肥牛哥事件」。

网民更发挥创意笑称二人为「鱼生夫妇」。有人表示去年「肥牛哥」被断正后仍愿交还食物，「鱼生夫妇」则不理劝说照样带走，故批评二人「无耻过肥牛哥」。也有大部分人都留言说现时天气回暖，带走刺身回家吃有食安风险。

资料显示，刺身在没有冷藏下打包带走，会有细菌滋生的风险，再进食或引致食物中毒。这种贪便宜的行为，随时得不偿失。律师则指出，任食放题有所规限，一般即场限时任食，倘把食材偷偷带走，可能触犯盗窃罪，最高刑罚可判监十年。

如果大家吃放题时亦遇过特殊经历，欢迎留言分享。

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