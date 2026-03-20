星岛申诉王｜业主一句收舖 旺角53年麻雀店结业 老板不舍：全港手工麻雀店又少一间

位于旺角上海街的「公友祥麻雀象牙店舖」在社交平台宣布将于3月28日结业，由于店舖经营至今超过 50年，消息公布后引起热议，网民纷纷留言不舍，例如「由细见到大」、「又一滴时代眼泪」。店主接受《星岛申诉王》访问称，3个月前接获业主通知，指因维修及改善工程需收回整座地舖，他对业主的决定表示无可奈何，虽然感到万分不舍，但指受行业近年式微、租金等因素影响，往后不打算另觅新地续开，现阶段希望把握最后日子，透过优惠促销尽快散货。

十几岁拜师学艺 用「一笔一划」守护国粹

高先生表示，小时候便喜爱传统手工艺，亦认为打麻雀是具本土色彩的「国粹」，十几岁开始跟随师傅学习雕制手工麻雀。自1973年开店至今，店舖已走过53年岁月。早期主要售卖全手工雕制麻雀，但随着机器制作逐渐普及，店舖后期亦同时推出人工及机器制成的产品，以迎合不同顾客需要。

他指出，手工麻将作为传统工艺品，长期深受本土顾客和旅客欢迎。多年来，这份职业虽未必令生活大富大贵，但至少能够靠手艺养家，并与妻子合作共同经营。平日除大时大节会短暂休息外，店舖基本上全年无休。谈及能够坚持至今，高先生坦言：「做咗咁多年，当然系因为我对手工艺嘅热诚。」

除了一般麻雀花纹外，高先生亦会按顾客需求订制不同文字与图案。由于制作过程采用传统工具，雕字及染色全由人手「一笔一划」慢慢完成，因此每一只作品都需要时间，例如制作全副麻雀，往往要耗时三个多月。

业主收舖如晴天霹雳 老板叹：全港手工麻雀店又少一间

对于业主收舖的决定，高先生形容犹如「晴天霹雳」。他表示，曾尝试向业主提出可否延后数月，让店舖有更充裕时间处理，但最终未获接纳。他表示，如今只希望把握剩余时间以优惠散货，让更多喜爱手工麻雀的人能在最后一刻亲身支持，亦为这门手艺留下纪念。

高先生亦提到，自己现时已到退休年纪，加上行业逐渐式微、租金昂贵等现实因素，令他难以再在其他地点重新开始。他感慨地表示：「传统手工麻雀全港只有三间，宜家又少一间啦」，对店舖的感情难以用言语形容。他指，这是自己第一份工作，也是最后一份，满载回忆与不舍。

随着结业消息传开，平日熟络的顾客纷纷到店光顾。高先生说，现时已有不少顾客前来「买返最后一次」，希望以行动支持并为这门传统手艺留下痕迹。店舖将于3月28日正式结束营业，亦意味旺角上海街再少一个承载时代与手艺的地方。