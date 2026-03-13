星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺

中学老师陈Sir（Fox）患上末期腺癌，太太在网上发帖众筹引发社会关注，甚至获数名艺人打气支持。事件昨日（12日）出现戏剧性逆转，发起众筹的陈太Natalie疑似在社交媒体「炫富」，更有眼利的网民发现她拥有多个名牌手袋，并出入高级场所，令善心捐款的妈妈感觉难受，更担心此事令大家戒备心加重，日后出现有真正有需要的人，亦难以获得帮助。

现年40岁的陈Sir是中学体育老师，去年5月刚荣升新手爸爸。不过，陈Sir自去年8月起身体接连出现问题，先后经历胃溃疡出血、输尿管受压，最终在今年2月底确诊为第四期腺癌，体重更暴跌55磅。陈sir积极抗癌，更获学生及旧生跑步为其打气，希望他早日战胜病魔。陈Sir的太太Natalie更于前日（11日）在社交平台发起私人募捐，希望能让丈夫转到私家医院治疗。

事主IG爱炫富 富贵生活备受争议

陈Sir的太太Natalie众筹事件迅速在网上发酵，不少妈妈群组亦发起募捐；与此同时，有网民对陈太Natalie众筹的行为提出质疑，更翻查其个人账户，发现她多张全身名牌，更出入高级场所的疑似「炫富」相片。事件迅速发生逆转，大批网民质疑生活富贵，何须众筹消费善心。

其中一个新手妈妈群组的版主V小姐接受《星岛申诉王》访问时非常生气。她表示，成员由一班新手妈妈组成，从怀孕到生仔，大家已相识一段时间，经常在群组分享「凑仔经」。她忆述指，在星期三（11日）当晚，一位平时甚少发言的妈妈Natalie，突然在群组内声称丈夫患病、情况危急。由于群内有妈妈曾看过相关报道，考虑到Natalie也是新手妈妈，不少人非常同情，并纷纷解囊。

V小姐说：「群组内总共有12位妈妈把钱转给她，总数7188元，最多的一位妈妈捐了2000元，最少的是100元。」。而V小姐亦担心Natalie的宝宝缺乏物资，号召其他妈妈捐赠奶粉、尿片等物资。翌日她私讯Natalie索取地址，对方提供了一个西贡村屋地址。V小姐其后发现，有其他群组的妈妈亦打算向Natalie寄送婴儿衣服，但收到的地址却是「东汇邨」，与自己手上的不符，开始觉得Natalie对其住所有所隐瞒。

直至昨日（12日）晚上，网络上开始有大批Natalie「炫富」的相片流出，包括她全身名牌，拥有包括Hermès、LV、Dior等手袋，以及出入高级餐厅甚至到马场拉头马的照片，与急需大众援助的形象大相迳庭。

捐款网民：心中从此有根刺

V小姐气愤地说：「我和一些妈妈看到那些帖子，她全身名牌，有些照片还是近期拍摄的，整个人衣著光鲜，怎么看都不像是山穷水尽需要别人接济的人！」她随即在自己群组内呼吁妈妈们停止捐款。她透露，群内有一位妈妈因有份呼吁大家捐钱，事后感到极度内疚，「她逐个逐个妈妈发私讯道歉，说是自己不好，连累大家损失金钱。她自责了一整天，这才是最让我生气的地方！」

V小姐透露，有不少新手妈妈分娩后没有工作收入，但当时听到Natalie的惨况后，都义不容辞捐钱，更有一位妈妈将平日省下的200元捐出。她更担心事件会对社会风气造成长远影响：「其实香港人很有爱心，只要一句话，真正需要帮助的人，很多人不问背景都会伸出援手。但就是这些人，让大家以后想帮助人时都会有戒心，心里会有一根刺，以后谁还敢相信网上众筹？」

现时，Natalie的社交账户已转为私人可见，而有关众筹帖子已被删除。《星岛申诉王》记者也分别联络Natalie及陈Sir就事件作出回应，但截稿前未获任何回复。

律师：社交媒体难厘定富裕 事主应回应事件

陆伟雄接受访问时表示，捐款属赠与性质，一般情况下难以要求退还款项。他强调，现阶段不能单凭事主社交媒体上的贴文，来断定其是否为富裕人家，原因是照片中的名牌手袋可能是冒牌货、向亲友借用，或是昔日经济状况较佳时购入，同时难以从照片确认手袋的使用权是否属于该名女士。

他建议发起众筹的人士首先出面回应公众质疑，澄清社交媒体上的照片内容。但若证实她无需依靠捐款，经济能负担丈夫的治疗费用，与当初募捐时所声称的经济困难情况不符，则可能涉及诈骗。

陈Sir在接受《星岛头条》健康频道访问抗病经历时表示，自己去年才购买医疗保险，由于不足一年已经确诊癌症，保险公司至今仍在调查，未作出任何赔偿。他也提及，他现时在广华医院留医，并已获转介到威尔斯亲王医院，但家人希望他能够到私家医院尽快接受治疗。