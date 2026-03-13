星岛申诉王｜港铁荔枝角月台 截获疑偷拍四眼男 港女公开过程片 偷拍男：算啦
《星岛申诉王》发现，近日有港女网上发文，透露日前在荔枝角月台等候男朋友期间，获另一名女子提醒，月台上有一名戴眼镜的男子偷拍她。
女事主及其男友截停四眼男，一同到车站客务中心找职员处理。期间四眼男曾向港铁职员称「我没有偷拍，我可以给你们看」，又对女事主说「算啦」，但女事主一方回复：「有什么留着跟警察说」，坚持报警。
女事主贴文提醒小心偷拍 网民反应两极
女事主在帖文称，警员到场发现涉事男子手机内，有3张偷拍她的相片，但见四眼男「惊到手到震埋」，接受他删相了事，但拒绝四眼男要求删除她拍摄整个过程的两条影片，及后更把两条影片放上网，希望提醒大众留意身边发生的事，好好保护自己。
惟女事主发文后，网民反应两极：有自称女儿曾遭偷拍裙底的家长，认同报警的做法，还指当年其女儿的个案亦交由警方依法办理，「不给他教训便有下次」。亦有人留言撑偷拍四眼男，反斥女事主网络公审的做法，声称「唔影你裙底，唔构成罪行！」事后被支持女事主的网民，质疑他是事发四眼男本人或其亲友，竟为对方说项。
律师：网上公开事件 宜谨慎处理
律师曹希圣指出，事件中若果警方从涉案男子手机检获偷拍他人私密部位的相片，或有证据显示有人意图偷拍私密部位，便涉嫌触犯《窥淫罪》，最高可被判监禁5年，但只拍到女事主容貌等便不属违法。
对于女事主将涉案男子容貌公开，曹希圣指贴文未有同步将男子个人资料公开，应不会触犯涉及个人私隐发放的「起底」罪行，但需小心对方会以民事方式控告「诽谤」。
