星岛申诉王｜香港特殊街名多 网民如数家珍 斗骑呢斗翘口 含本地历史科普

香港由于历史缘故，不单城市格局和设计糅合中外文化，还构建出很多独有的特殊街道名，这些街道名有些属英语硬译，以广东话读出会非常「翘口」，或变成广东话谐音，令人一听街名便失笑。不少年轻一代，若非居住或路过上址，对这些特殊街名往往「听都未听过」，更枉论知道当初设计街名时的背后历史了。

斗推特殊街名 撞正俗语谐音令人发笑

近日有网民甫贴出南丫岛一个特殊街名「除尘器道」（Precipitator Road），竟开始掀起接龙热潮，斗推「翘口之最」。有人指南丫岛另一条街「除盐设备路」，也是一绝；而引起网民强烈共鸣的特殊街道名，还包括中环「列拿士地台」、屯门「天地人路」、湾仔「万茂里」、荃湾「盛福街」等等，部分街道名包括了中文词含义和广东话俗语谐音，令人发笑。

帖文可贵之处，却不止「得啖笑」那么简单，网民还纷纷寻找和胪列这些特殊街道名的由来，变成本土街道历史的科普，甚有教育意义。例如中环列拿士地台（Rednaxela Terrace），原意是纪念一位名叫Alexander的人，但因为华人负责翻译，其书写和阅读习惯均是由右至左，Alexander变成Rednaxela，惟最后将错就错当做街名。

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《星岛申诉王》过往亦报道过香港地区有趣的命名由来，包括荃湾十数幢位处不同街道、但竟然同名的「德仁楼」，并找到原大业主后人，忆述两位祖先合资兴建这些房屋的历史。详见荃湾十几幢德仁楼街坊傻傻分不清 原大业主新抱现身拆解谜团

现实上，存在特殊街道留下过去足迹；网络上，流传不同消息交织过去现在，观众对于这些有何看法？欢迎留言讨论。

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