星岛申诉王 | 爱犬元朗行山被松绳大型狗咬死 涉案狗主「潜水」 港女誓讨公道：唔会放过佢

元朗昨日（9日）发生一宗大型犬只袭击贵妇狗的致命事故。一只仅一岁大、体重约两公斤的贵妇狗「虾哈」，在元朗河背水水塘行山期间，遭一只未有系上狗绳的大型犬猛烈攻击，最终伤重不治。狗主丁小姐接受《星岛申诉王》访问时声泪俱下，怒斥疏忽的对方狗主至今仍未现身，逃避责任。大律师陆伟雄则表示，由于现行法例只规管狗咬人，建议事主循民事索偿。

丁小姐向《星岛申诉王》申诉，自己昨日因事外出，将爱犬「虾哈」交由友人代为照顾。友人遂与数名朋友带同虾哈，前往元朗行山热点河背水塘。丁小姐指，她的朋友过往到该处远足时，一向都有为犬只系上狗绳。

岂料在半路上，友人一行人遇到另外四名远足人士，对方带同两只大型犬。丁小姐引述友人表示，其中一只目测体重超过30公斤、体型魁梧、疑似玛莲莱犬（Malinois）的大狗却未有系绳。该大狗突然失控冲向「虾哈」，即使友人已立刻将「虾哈」抱入怀中保护，仍被大狗强行咬住后腿并疯狂撕扯。「虾哈」随即陷入昏迷，心跳一度停止。

友人火速将「虾哈」送往兽医诊所急救。虽然期间「虾哈」曾恢复心跳，但始终无法自主呼吸，最终在抢救数小时后宣告离世。丁小姐接获噩耗，心情悲痛欲绝，只能忍痛送别爱犬。

本身从事宠物行业的丁小姐怀疑，涉事大狗在袭击过程中猛烈摇晃及拖行，已对「虾哈」的头部及神经造成致命损伤。她一度哽咽道：「你可以想像吗？一只只有两公斤的小狗，被一只三十公斤的大狗咬著拖行，脑部一定会出问题！」

涉事狗主态度恶劣 网民愤慨发起「寻人」

更令丁小姐愤怒的是，涉案狗主一方事后的态度。她指出，当时对方同行的一名女子虽有陪同前往兽医诊所，却拒绝透露狗主身份，更声称「狗不是她的」，随后未留下任何联络资料便迳自离开。尽管友人拍下了涉案男狗主的影像，但由于无法确认其身份，目前仍有待警方跟进。

丁小姐事后已到元朗警署报案，案件暂已转介至渔农自然护理署处理。但她坚信，涉事狗主必须负上不可推卸的责任。事件在社交媒体上广泛传播，大批网民留言谴责狗主不负责任的行为，并声援丁小姐：「主人你已尽力，希望你早日讨回公道，绝不要放过不负责任的狗主！」、「在行山径这种人来人往的地方，竟然让大型犬不上绳，这跟拿著武器到处走有什么分别？」

丁小姐忧心忡忡地表示，大型犬只行山必须要系上绳子，这次受害的是小狗，但难保下次不会是小孩。「如果他的狗这次咬到的是小朋友，后果会有多严重？他们是不是也可以说一句『狗不是我的』，然后就不用负责？」她最后补充，计划日内再到事发地点附近，希望能找到涉案人士，为惨死的「虾哈」讨回一个公道。

现行法例只规管狗咬人 律师：须循民事索偿

陆伟雄律师受访时表示，在现行法例下，狗只咬死狗不属刑事罪，但涉事狗主有可能要承担民事赔偿责任。根据《狂犬病条例》，若20公斤以上的大型犬只未有系上狗带，涉事狗主最高可被罚款2.5万元及监禁3个月。他建议事主报警及报告渔护署追查狗主身份，再循民事索偿。由于现行法例只规管狗咬人，未能保障其他宠物安全，陆伟雄亦呼吁政府修改相关条例，保障市民及宠物安全。