Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王 | 月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元

申诉热话
更新时间：07:45 2026-03-10 HKT
发布时间：07:45 2026-03-10 HKT

近日一宗涉及沙头角村屋的租务纠纷，案件先后在小额钱债审裁处和土地审裁处审理。业主代理人郑先生（化名）向《星岛申诉王》求助，指控租客怀疑设局诈骗，希望揭示一种新型租霸行为。

涉事村屋位于沙头角下担水坑村，业主为郑先生的海外亲友，因年事已高、只是偶然回港，故决定出租单位以赚取收入。去年8月，业主透过地产代理以月租7000元将单位租予吴女士，当时代理仅透露租客为一对在中环上班的夫妇，未有提供更多资料。

郑先生表示，签约后租客缴交了两个月按金及一个月上期，并于去年9月初取得钥匙正式入住。然而甫交匙不久，问题便接踵而至，郑形容为「恶梦开始」。

称单位漏水无法入住 堆积杂物拖欠租金 

单位租出不足一个月，业主就收到村民反映，指租客吴女士经常在深夜搬杂物回来，杂物又堆满单位门口和小巷，阻碍村民出入。9月底台风「桦加沙」袭港，杂物被风吹雨淋后，更加凌乱和破烂。其后郑先生劝吴女士将杂物搬回屋内，但吴女士说单位在台风后严重漏水，不能居住。

郑先生表示，吴女士从来没有向业主或代理人，出示任何相片和文件，证明单位漏水。而村民说，单位外堆积的杂物，经过连场大雨后已严重损毁。《星岛申诉王》现场看到，杂物多是电器用品空盒和外国时尚杂志，单位内亦同样堆满了杂物。

恶梦其后进入戏肉。郑先生说，去年10月开始催吴女士交租，「她一拖再拖，以为她住在这里，后来才发现她从没有在这间屋住过。」这时，吴女士入禀小额钱债审裁处，声称因为被村民排挤和单位漏水等，令她无法入住已签租约的单位，要求业主将两个月按金和一个月上期退还，另外赔偿他们租住新单位的按金上期，以及搬迁费，总共接近6万元。

租客被质疑存心诈骗

不过，吴女士只是将入禀状贴在村屋门口，并没有另外通知业主或代理人，故业主一方最初是懵然不知；幸有村民发现村屋门外贴上法庭文件，私下通知业主代理人，郑先生才没有缺席聆讯。审讯当天，裁判官指吴女士的索偿没有法律基础，要求她撤控，并将案件转到土地审裁处。今年1月20日，土地审裁处裁定业主胜诉，吴女士要在1月28日前，清还欠交的4个月租金，否则需要搬走。

《星岛申诉王》在庭外访问吴女士，她坚称单位漏水的说法，说自己才是苦主，「业主承诺收楼后一个月内，如发现有甚么问题，他们会去处理和维修的。」吴女士强调单位是真的漏水，遗下很深的漏水痕迹，「业主未处理好，就立即将单位租出来，他隐瞒事实。」被指是租霸的吴女士。反指业主和代理人是「业霸」和诈骗党。
 
大律师陆伟雄形容租客整个索偿方式，以及将入禀讼贴在单位当作通知，手法新颖。如果业主或代理人缺席聆讯，法庭真有可能判租客胜诉，单位更有可能被钉契；但陆亦指出，租客贴入禀状于已出租单位，不算履行已通知业主的义务，即使业主因缺席审讯而败诉，事后还可以上诉推翻，他建议业主万一遇上这样的租客，应尽快寻求法律协助。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
17小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
23小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
22小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
19小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
16小时前
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
9小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
14小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
19小时前
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
影视圈
14小时前
伊朗局势｜特朗普称未经美方批准伊朗领袖「不会长久」 会适时决定结束军事行动
01:02
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
1小时前