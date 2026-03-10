星岛申诉王 | 月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元

近日一宗涉及沙头角村屋的租务纠纷，案件先后在小额钱债审裁处和土地审裁处审理。业主代理人郑先生（化名）向《星岛申诉王》求助，指控租客怀疑设局诈骗，希望揭示一种新型租霸行为。

涉事村屋位于沙头角下担水坑村，业主为郑先生的海外亲友，因年事已高、只是偶然回港，故决定出租单位以赚取收入。去年8月，业主透过地产代理以月租7000元将单位租予吴女士，当时代理仅透露租客为一对在中环上班的夫妇，未有提供更多资料。

郑先生表示，签约后租客缴交了两个月按金及一个月上期，并于去年9月初取得钥匙正式入住。然而甫交匙不久，问题便接踵而至，郑形容为「恶梦开始」。

称单位漏水无法入住 堆积杂物拖欠租金

单位租出不足一个月，业主就收到村民反映，指租客吴女士经常在深夜搬杂物回来，杂物又堆满单位门口和小巷，阻碍村民出入。9月底台风「桦加沙」袭港，杂物被风吹雨淋后，更加凌乱和破烂。其后郑先生劝吴女士将杂物搬回屋内，但吴女士说单位在台风后严重漏水，不能居住。

郑先生表示，吴女士从来没有向业主或代理人，出示任何相片和文件，证明单位漏水。而村民说，单位外堆积的杂物，经过连场大雨后已严重损毁。《星岛申诉王》现场看到，杂物多是电器用品空盒和外国时尚杂志，单位内亦同样堆满了杂物。

恶梦其后进入戏肉。郑先生说，去年10月开始催吴女士交租，「她一拖再拖，以为她住在这里，后来才发现她从没有在这间屋住过。」这时，吴女士入禀小额钱债审裁处，声称因为被村民排挤和单位漏水等，令她无法入住已签租约的单位，要求业主将两个月按金和一个月上期退还，另外赔偿他们租住新单位的按金上期，以及搬迁费，总共接近6万元。

租客被质疑存心诈骗

不过，吴女士只是将入禀状贴在村屋门口，并没有另外通知业主或代理人，故业主一方最初是懵然不知；幸有村民发现村屋门外贴上法庭文件，私下通知业主代理人，郑先生才没有缺席聆讯。审讯当天，裁判官指吴女士的索偿没有法律基础，要求她撤控，并将案件转到土地审裁处。今年1月20日，土地审裁处裁定业主胜诉，吴女士要在1月28日前，清还欠交的4个月租金，否则需要搬走。

《星岛申诉王》在庭外访问吴女士，她坚称单位漏水的说法，说自己才是苦主，「业主承诺收楼后一个月内，如发现有甚么问题，他们会去处理和维修的。」吴女士强调单位是真的漏水，遗下很深的漏水痕迹，「业主未处理好，就立即将单位租出来，他隐瞒事实。」被指是租霸的吴女士。反指业主和代理人是「业霸」和诈骗党。



大律师陆伟雄形容租客整个索偿方式，以及将入禀讼贴在单位当作通知，手法新颖。如果业主或代理人缺席聆讯，法庭真有可能判租客胜诉，单位更有可能被钉契；但陆亦指出，租客贴入禀状于已出租单位，不算履行已通知业主的义务，即使业主因缺席审讯而败诉，事后还可以上诉推翻，他建议业主万一遇上这样的租客，应尽快寻求法律协助。