星岛申诉王 | 买600元斤花胶中伏似避孕套 海味专家教拣靓花胶：合成胶无营养价值

申诉热话
更新时间：08:00 2026-03-06 HKT
发布时间：08:00 2026-03-06 HKT

本港不少市民会购买花胶食用，但市面上花胶品质参差不齐，随时中伏买到「合成花胶」。有市民向《星岛申诉王》申诉，指自己购买的花胶浸泡后质感又薄又胶如避孕套，怀疑是合成制品。《星岛申诉王》从市面购买三款不同价位的花胶，并邀请海味达人黄祺（KiKi）进行实测，发现其中两款极有可能是合成花胶。

浸泡后似避孕套 颜色雪白带臭胶味

市民Vivian表示，她以近600元购买一斤花胶，回家浸泡后变得又薄又透，完全没有花胶纹理，她直言：「泡完的花胶非常薄，像避孕套一样！我怀疑它是合成品！」另一名市民Fiona亦指，其丈夫曾买过花胶，一直泡不开，摸上去质感像塑胶，她日后购买花胶时都非常小心。

为测试市面花胶的品质，《星岛申诉王》分别购入三款不同产地及价位的花胶，包括$57/斤的越南冷冻花胶、$600/斤的中国东海干花胶，以及$1,500/斤的南非花胶，由记者Sammi浸泡实测质感。

经过浸泡后，被商家标榜是火锅或盆菜佳品的越南花胶呈啫喱状，软糯程度如「鬼口水」（水晶泥）。至于东海花胶，商家则建议用来煲汤，从外表上看缺乏纹理，经过10小时浸泡后，该花胶的颜色十分雪白，厚薄如同纸张，闻上去「有股臭胶味！」唯独价格较贵的南非花胶，浸泡后色泽金黄，带有浓郁海鱼香味，形态自然，明显与前两款截然不同。

合成花胶营养价值大减

裕生海味负责人黄祺（KiKi）指出，记者购买的越南和中国东海花胶，很有机会是合成花胶。她解释合成花胶通常是用便宜的杂鱼鳔打成浆，再倒入模具倒模制成，外观上会有三大破绽。首先是颜色雪白；其次是厚薄一致、切口整齐、倒模般均匀；若真花胶必有厚薄之分，尤其鱼鳔根部较厚；第三是完全没有纹理、没有根部。而记者购买的南非花胶，表面有横纹及明显的长坑纹，颜色呈金黄，带有海鱼香气，是正宗的金龙肚筒。KiKi补充表示，合成花胶不但营养价值大减。

大推纽西兰鳕鱼胶 入门级适合焖煮

Kiki又指，不同花胶有不同功效，白花胶适合手术后恢复、纾缓痛症、关节痛；鸡泡胶适合女性滋阴养颜、护宫助孕。此外，扎胶公口感爽弹，适合焖煮；扎胶乸较软身，适合煲汤或做花胶膏。

市民如何选择性价比较高的花胶？KiKi推荐一款入门级之选，来自纽西兰鳕鱼胶，每斤约$800，适合焖菜、煲汤。她又建议市民选购花胶时，最好到相熟的海味店，清楚说明用途及食用对象，才能买到合适自己的花胶。

如果大家在购买海味时曾经中伏，不妨向《星岛申诉王》报料。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

