星岛申诉王｜睇电影论国力 专上院校国安教育创新课程 上堂打网络攻略战

《香港国安法》实施后，国家安全教育已成为香港教育体系中不可或缺的一环，本港专上院校在享有院校自主与学术自由的同时，也为学生提供国安内容和活动，加强年轻一代的国家安全意识和守法意识。《星岛申诉王》访问两名学者，深入探讨大专院校在国安教育中的角色、课程设计，以及如何将抽象的法律条文转化为学生能理解并应用的知识，将学生培育成守护国安新世代。

香港教育大学国家安全与法律教育研究中心讲师林咏茵博士指出，总体国家安全观涵盖两个重要范畴：一是预防、化解及管控国家安全风险；二是主动提升国家能力、竞争力与韧性，以发展巩固国家安全。她以「国家如一艘前行中的大船」比喻，强调每个人朝同一方向努力划浆，才能让国家走得更稳更远。她再举例指，近年中国在文化创新方面的成就，如成都组合参与国际街舞比赛，其参赛舞蹈融入武术取得团体季军、国产动漫电影《哪吒》系列成功等，均展现传统与创新融合的文化自信，也是国家安全发展面向的体现。

课程连结法治与专业实践

相较于中小学的基础认识，大专院校的国安教育更注重深化理解。林咏茵表示，课程会引导学生思考宪法、基本法、国安法及其他法律之间的连结，并探讨法治、人权与国家安全的关系，目标是让学生将国家安全与法治理解融入个人专业实践与社会生活，培养依法、理性及负责任的判断能力。

她续称，香港教育大学通过两个面向推动国安教育：一是为本科生、高级文凭、教师深造文凭（PGDE）学生提供综合型国安课程体系；二是开设专业法学硕士（LLM）项目，如数码管治法律硕士、国家安全法律硕士等，内容涵盖比较国安法、国际法、网络安全法、反恐法等，培养高质量专业人才如律师、调解员及仲裁员等。

随著社会进入数字经济时代，网络安全已成为国家安全的重要组成部分。港专校长陈卓禧教授指出，网络安全对个人、机构及社会具有双重意义：一是保护自身免受侵害，避免财产损失与法律责任；二是把握发展机遇，衍生对人才、软硬件服务的庞大需求。陈教授指，港专已推行国安教育多年，更于2022年起成立本港自资院校首支学生升旗队。

为应对国家对网络安全人才的需求，港专于2023年成立网络空间科技学院，建构「技术、法理、实操、情怀」四位一体的课程体系，涵盖中学应用学习、专业文凭、学士课程以至国家认证证书课程。教学不仅提供网络靶场等实战技术训练，进行模拟网络攻防战，更将「法律合规」与「职业道德」纳入课程，强化学生的国安意识。

现时就读港专网络安全高级文凭（检测及合规）二年级的胡凯云同学分享，在课堂上学习《香港国安法》、《基本法》相关条文，让他明白网络攻击行为的法律界线。他强调，学习网络安全技能不仅要技术精湛，更须依法行事、具备职业道德。他期望未来能成为维护系统安全的网络工程专业人员，学有所成贡献社会。